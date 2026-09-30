"Iba a caer en la pista": Conductor cuenta cómo esquivó con su auto a paracaidista que se lanzó de edificio en Vicuña Mackenna

30 sept. 2026 - 11:00 hrs.

¿Qué pasó?

Una pareja que circulaba en auto por Vicuña Mackenna se encontró con una escena difícil de imaginar: dos personas descendían en paracaídas desde lo alto de un edificio y una de ellas estuvo a poco de caer sobre un auto.

Video captó la caída

El hecho ocurrió el lunes, cerca de las 20:45 horas, y fue captado por Alejandro y Nicole mientras transitaban hacia el centro, a la altura de Avenida Matta con Vicuña Mackenna. La ciudad ya estaba oscura y el tránsito seguía siendo intenso.

Las dos personas se habrían lanzado desde la parte más alta de un edificio de aproximadamente 32 pisos. Una llevaba un paracaídas negro y la otra uno de colores azul, amarillo y rojo.

“Tuve que acelerar para poder pasar”

El primer descenso fue visto por la pareja detrás de una micro. El segundo apareció frente a ellos justo cuando el semáforo había dado luz verde.

Alejandro contó que al comienzo no alcanzaba a distinguir lo que ocurría debido a la oscuridad. Cuando vio al segundo paracaidista, le pidió a Nicole que grabara con su teléfono.

“Como que iba a caer en la pista, pero se le fue hacia el lado (el parapente) y me pasó por encima del auto y yo tuve que acelerar para poder hacer el quite”, relató.

Y agregó: “Más que esquivarlo, tuve que acelerar para poder pasar antes de que cayera”.

El registro captado por la pareja posteriormente comenzó a circular en redes sociales.

La reacción de la pareja

Nicole contó que "nuestra reacción yo creo que fue la de todos, porque todos los autos estaban así como que no sabían si avanzar, quedarse o echarse para el lado”.

Tras grabar la situación, la pareja continuó su camino. Fue después, al recibir mensajes por el video, cuando dimensionaron que lo ocurrido podía haber involucrado a más personas.

“Nos empezaron a escribir y todo, y ahí como que caímos en cuenta de lo grave de la situación, que en realidad no solamente eran dos personas, sino que involucraba a todas las personas y los vehículos que estaban alrededor”, señaló Nicole.

¿Qué se sabe de los paracaidistas?

Hasta ahora, no se conoce la identidad de las dos personas ni quién estaba detrás de la acción. Tampoco se ha informado si se trataba de una actividad publicitaria o de otro tipo.

Alejandro aseguró que no vio a otras personas ayudando a los protagonistas una vez que llegaron al suelo. “Los muchachos recogieron sus cosas solos. Y yo intenté ver si había alguien grabando”, relató.

Los descensos se produjeron en las cercanías de Vicuña Mackenna con Avenida Matta, donde también hay tendido eléctrico y circulación de buses.