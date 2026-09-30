Operación Apocalipsis II: PDI detiene a exdirigente de gremio de Gendarmería por cohecho y apremios ilegítimos

30 sept. 2026 - 09:59 hrs.

Álex Vega Torres, histórico dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP), fue detenido este miércoles junto a otras dos personas en un operativo encabezado por la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, la PDI y Gendarmería de Chile.

El procedimiento, denominado Operación Apocalipsis II, forma parte de una nueva arista de la investigación por corrupción al interior de recintos penitenciarios. A Vega se le investiga por presuntos delitos de cohecho y lavado de activos, además de apremios ilegítimos vinculados con hechos ocurridos en 2018.

Durante el registro de una vivienda se encontraron armas y municiones, según los antecedentes del operativo. La Fiscalía deberá presentar ante el tribunal los antecedentes que sustentan las imputaciones y solicitar las medidas cautelares que estime pertinentes. Las responsabilidades penales deberán ser determinadas en el proceso judicial.

La detención de Vega suma una nueva línea investigativa a la denominada Operación Apocalipsis, que en diciembre de 2025 expuso una presunta red de corrupción que operaba en cárceles y que alcanzaba a funcionarios penitenciarios y particulares.

Una nueva arista de Apocalipsis

El primer gran operativo se realizó en siete regiones y estuvo dirigido a desbaratar una red que, según la Fiscalía, facilitaba el ingreso de artículos prohibidos a recintos penitenciarios a cambio de pagos. En su balance inicial, el Ministerio Público informó de 66 detenidos, entre ellos 44 funcionarios de Gendarmería. La investigación continuó con la formalización de decenas de imputados.

La indagatoria apuntó principalmente a los penales Santiago 1 y al Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín. De acuerdo con los antecedentes expuestos por la Fiscalía, grupos externos —conocidos como “manillas”— coordinaban con funcionarios el ingreso de drogas, teléfonos celulares y otros elementos no permitidos. Los pagos podían realizarse en dinero o mediante la entrega de especies.

La PDI estimó que los flujos de dinero investigados superaban los $6.300 millones en un período de tres años. La cifra corresponde a montos que habrían circulado por cuentas vinculadas a los imputados; no significa que todo ese dinero haya sido acreditado como producto de cohechos o sobornos.

La nueva fase, identificada como Apocalipsis II, vuelve sobre el funcionamiento de esas presuntas redes y profundiza las diligencias en torno a Santiago 1. Según lo informado este miércoles, la Fiscalía investiga si Vega habría recibido pagos relacionados con el ingreso de especies prohibidas a ese recinto, donde trabajó en la Guardia Interna y tuvo funciones en los módulos 19 y 20.

El rol de Álex Vega

Vega fue un dirigente de peso de la ANFUP, la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, organización gremial que representaba a trabajadores de Gendarmería. Su actividad sindical y sus funciones en Santiago 1 le dieron visibilidad dentro del servicio penitenciario.

Su nombre ya había surgido en diciembre, durante las audiencias del caso Apocalipsis, cuando la Fiscalía expuso antecedentes de movimientos de dinero que incluían depósitos que habrían sido efectuados por él. En la nueva arista, los investigadores revisan transferencias y abonos en cuentas vinculadas al exdirigente para establecer su origen y eventual relación con pagos por el ingreso de artículos a la cárcel.

El exdirigente también ha enfrentado investigaciones administrativas. En agosto de 2022 fue uno de los funcionarios sorprendidos en un asado no autorizado en dependencias anexas a Santiago 1, donde se encontraron envoltorios que contenían ketamina. La Contraloría objetó posteriormente la destitución propuesta en el sumario, al considerar que no se había acreditado la responsabilidad individual de los funcionarios en el consumo de alcohol.

La investigación por la muerte de un interno

La detención se produce, además, en medio de la investigación por la muerte de Rodolfo Muñoz Morales, un interno de 55 años que falleció en enero de 2018, dos días después de una agresión en Santiago 1.

El caso había sido cerrado sin personas formalizadas. Sin embargo, en abril de este año el 7.º Juzgado de Garantía de Santiago acogió una solicitud de la Fiscalía Occidente y reabrió la investigación, luego de que surgieran nuevos antecedentes en el marco de Apocalipsis.

Los antecedentes difundidos sobre esa causa indican que Vega y otro funcionario habrían participado en la reducción del interno. Muñoz murió por un traumatismo encéfalo craneano. La Fiscalía indaga si en esos hechos hubo apremios ilegítimos y cuál habría sido la participación de los funcionarios involucrados.

Así, la detención del exdirigente gremial se convierte en uno de los principales coletazos de la primera Operación Apocalipsis. La nueva arista reúne la investigación por presuntos pagos para ingresar especies prohibidas con las diligencias reabiertas por la muerte de un interno en 2018. La Fiscalía deberá exponer ahora los antecedentes ante el tribunal y sostener sus imputaciones durante el proceso.

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