Parada Militar 2026: Gendarmería debutó con aplausos en su primer desfile en la elipse el Parque O'Higgins

19 sept. 2026 - 13:36 hrs.

¿Qué pasó?

La Parada Militar 2026 se encuentra en pleno desarrollo y una de las novedades de la edición de este año fue la participación por primera vez de los funcionarios de Gendarmería.

El debut de la institución encargada de la seguridad en las cárceles del país corrió por parte de los pupilos de la Escuela de Gendarmería del General Manuel Bulnes Pietro, su directora y su plana mayor.

Esta primera participación en la Parada Militar se da a 95 años de su fundación y justo en el año en que Gendarmería dejó de depender del Ministerio de Justicia y pasó a formar parte del Ministerio de Seguridad Pública, al igual que Carabineros y la PDI.

Desde el Parque O'Higgins, la periodista de Meganoticias, Daniela Valdés, reportó que el debut de Gendarmería se dio "entre varios aplausos"; mientras que su colega, Esteban Beaumont, indicó que todas las Fuerzas de Orden "ganan en el aplausómetro".

¿Qué se celebra en Fiestas Patrias?

El 18 de septiembre se conmemora la realización de la Primera Junta Nacional de Gobierno, hecho que ocurrió en dicha fecha del año 1810 y que marcó el inicio del proceso de independencia de Chile.

El camino para que el país lograra su emancipación fue de casi ocho años, ya que fue recién el 12 de febrero de 1818 cuando se firmó el Acta de Independencia de Chile.

En tanto, el día 19 de septiembre se conmemora el Día de las Glorias del Ejército, un homenaje a los soldados que participaron en distintas batallas históricas protegiendo al país y que es un feriado legal desde el año 1915.

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