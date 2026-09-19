Nuevamente se llevaron todo el cariño del público: Cachorros de Carabineros "se robaron el show" en la Parada Militar 2026

19 sept. 2026 - 14:00 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado 19 de septiembre se vive una nueva versión de la Parada Militar en honor a las Glorias del Ejército, pero quienes una vez más "se robaron el show" y se quedaron con el cariño del público fueron los perros que integran las filas de Carabineros.

Como todos los años, los canes de mayor edad pasaron desfilando por sus propios medios en la elipse del Parque O'Higgins.

Por otro lado, los integrantes más pequeños de la Brigada Canina fueron transportados en bolsos por sus adiestradores, quienes los cuidan hasta que tienen la edad necesaria para integrarse a las labores policiales.

¿Qué se celebra en Fiestas Patrias?

El 18 de septiembre se conmemora la realización de la Primera Junta Nacional de Gobierno, hecho que ocurrió en dicha fecha del año 1810 y que marcó el inicio del proceso de independencia de Chile.

El camino para que el país lograra su emancipación fue de casi ocho años, ya que fue recién el 12 de febrero de 1818 cuando se firmó el Acta de Independencia de Chile.

En tanto, el día 19 de septiembre se conmemora el Día de las Glorias del Ejército, un homenaje a los soldados que participaron en distintas batallas históricas protegiendo al país y que es un feriado legal desde el año 1915.

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