Efectivos del Ejército desfilaron en la Parada Militar cantando a todo pulmón "Los Viejos Estandartes"

19 sept. 2026 - 14:36 hrs.

¿Qué pasó?

Efectivos del Ejército de Chile desfilaron en la tradicional Parada Militar, la que se realiza cada 19 de septiembre en el país.

Como se ha hecho costumbre, todos ellos pasaron cantando "Los Viejos Estandartes", lo que les valió un fuerte reconocimiento de los presentes.

El comandante en jefe del Ejército, Pedro Varela Sabando, desde su lugar en el palco oficial, acompañó en los cánticos a sus dirigidos.

¿Qué se celebra en Fiestas Patrias?

El 18 de septiembre se conmemora la realización de la Primera Junta Nacional de Gobierno, hecho que ocurrió en dicha fecha del año 1810 y que marcó el inicio del proceso de independencia de Chile.

El camino para que el país lograra su emancipación fue de casi ocho años, ya que fue recién el 12 de febrero de 1818 cuando se firmó el Acta de Independencia de Chile.

En tanto, el día 19 de septiembre se conmemora el Día de las Glorias del Ejército, un homenaje a los soldados que participaron en distintas batallas históricas protegiendo al país y que es un feriado legal desde el año 1915.

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