Así fue el momento donde el General García-Huidobro pidió autorización al Presidente Kast para iniciar la Parada Militar

19 sept. 2026 - 13:17 hrs.

¿Qué pasó?

La Parada Militar 2026 se desarrolla con mucho público en la elipse del Parque O'Higgins, donde se vivió un momento tradicional e importante en el evento.

Y es que el General de División Sebastián García-Hudobro, tras el toque del clarín y montando a su caballo "Legado", pidió la autorización al presidente José Antonio Kast para dar por iniciada la ceremonia.

El mandatario, con voz fuerte y ante el micrófono, respondió: "Autorizado", dando comienzo al desfile de las Fuerzas Armadas.

¿Qué se celebra en Fiestas Patrias?

El 18 de septiembre se conmemora la realización de la Primera Junta Nacional de Gobierno, hecho que ocurrió en dicha fecha del año 1810 y que marcó el inicio del proceso de independencia de Chile.

El camino para que el país lograra su emancipación fue de casi ocho años, ya que fue recién el 12 de febrero de 1818 cuando se firmó el Acta de Independencia de Chile.

En tanto, el día 19 de septiembre se conmemora el Día de las Glorias del Ejército, un homenaje a los soldados que participaron en distintas batallas históricas protegiendo al país y que es un feriado legal desde el año 1915.

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