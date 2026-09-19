Parada Militar 2026: Presidente Kast condecora con la "Medalla al Valor" a siete militares

19 sept. 2026 - 12:36 hrs.

¿Qué pasó?

La Parada Militar 2026 ya se encuentra en curso, pero previo al inicio del desfile se vivió un especial momento en la elipse del Parque O'Higgins cuando se hizo entrega de la "Medalla al Valor" a siete militares.

Todos ellos recibieron esta condecoración por parte del Presidente José Antonio Kast, quien, junto al ministro de Defensa, Fernando Barros (Ind.), impulsó la reposición de esta tradición.

Los militares condecorados fueron reconocidos por "su servicio extraordinario a Chile" al no dudar en arriesgar sus vidas para proteger a distintos compatriotas y convertirse así en verdaderos "héroes en tiempos de paz".

Todos ellos recibieron una medalla dorada que se creó por Decreto Supremo el año 1945, la que consiste en un cóndor con sus alas extendidas, desde el cual cuelga una estrella de cinco puntas con el escrito "Al Valor".

¿Qué se celebra en Fiestas Patrias?

El 18 de septiembre se conmemora la realización de la Primera Junta Nacional de Gobierno, hecho que ocurrió en dicha fecha del año 1810 y que marcó el inicio del proceso de independencia de Chile.

El camino para que el país lograra su emancipación fue de casi ocho años, ya que fue recién el 12 de febrero de 1818 cuando se firmó el Acta de Independencia de Chile.

En tanto, el día 19 de septiembre se conmemora el Día de las Glorias del Ejército, un homenaje a los soldados que participaron en distintas batallas históricas protegiendo al país y que es un feriado legal desde el año 1915.

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