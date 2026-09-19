Wanderers no pudo con el Real Madrid: Equipo caturro cayó con tres expulsados en la disputa de la Copa Intercontinental Sub 20

19 sept. 2026 - 09:29 hrs.

¿Qué pasó?

Santiago Wanderers no pudo con el Real Madrid en el Santiago Bernabéu y se inclinó por 1-3 en la disputa de la Copa Intercontinental Sub 20.

El conjunto de Valparaíso luchó como lo indica su historia, pero no pudo ante el poderío del elenco europeo. Además, todo se le vio más complicado tras la expulsión a los 27 minutos por parte de Alexander Dubó.

Pese a lo anterior, Wanderers y su plantel demostraron estar a la altura de las circunstancias.

Los festejos y las expulsiones

Tras la comentada expulsión, llegó el primer gol del partido (minuto 29). Daniel Yáñez transformó el tiro libre por festejo, al meter un ajustado remate de pierna izquierda.

Cuando el equipo nacional lo pasaba mal, llegó el empate. Christian Silva (49) aprovechó su ocasión para desatar la locura de los cientos de hinchas porteños que llegaron al reducto de Madrid.

Sin embargo, el cuadro merengue volvió a tomar la delantera en el marcador por un gol de Fran Santamaría (80).

Sobre el final del partido, el equipo chileno se quedó con ocho hombres tras las expulsiones de Cristopher Valenzuela y Nicolás Carvacho, ante un mediocre arbitraje del polaco Damian Sylwestrzak.



Todo se cerró por un penal tapado por el meta caturro y el gol final que llegó merced a Roberto Martín (99).

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