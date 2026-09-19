¿Qué afiliados pueden solicitar los dos pagos suplementarios de la AFC del Seguro de Cesantía?

19 sept. 2026 - 10:00 hrs.

La Superintendencia de Pensiones (SP) instruyó a la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) activar dos pagos adicionales del Seguro de Cesantía, con el objetivo de reforzar el apoyo a los trabajadores que se encuentran actualmente desocupados en el país.

Esta ayuda económica se entrega sin necesidad de realizar trámites ni postulaciones extra, ya que opera de manera 100% automática para quienes cumplan con las condiciones estipuladas por la ley.

¿Quiénes son los beneficiarios de los giros adicionales?

El beneficio está dirigido exclusivamente a las personas que hayan recibido su quinto giro con cargo al Fondo de Cesantía Solidario (FCS) durante el mes de agosto de 2026.

La medida aplica tanto para extrabajadores con contrato indefinido como a plazo fijo. Sin embargo, para hacer efectivo el cobro del sexto giro en septiembre y el séptimo giro en octubre, es indispensable:

Continuar en condición de cesantía.

Estar inscrito y buscando trabajo de forma activa en la Bolsa Nacional de Empleo (BNE).

¿Por qué se activó esta medida excepcional?

La activación responde a lo dispuesto en la Ley n.º 19.728, normativa que autoriza extender giros por alta cesantía cuando la tasa nacional de desocupación supera en más de un punto porcentual al promedio registrado en los últimos cuatro años.

Según el informe del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa de desempleo en el trimestre móvil mayo-julio de 2026 se situó en un 9,5%, cifra que superó el umbral cuatrienal de referencia (8,5%).

Montos de los pagos adicionales de la AFC

Cada giro suplementario equivale al 30% del promedio de las remuneraciones imponibles percibidas por el trabajador durante los últimos 10 meses con cotización:

Sexto giro (septiembre de 2026): Monto a pagar entre $129.085 (piso mínimo) y $430.288 (tope máximo).

Monto a pagar entre (piso mínimo) y (tope máximo). Séptimo giro (octubre de 2026): Monto a pagar entre $129.085 y $430.288.

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