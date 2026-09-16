Diputados RN piden una agenda de emergencia para frenar desempleo y apoyar a las pymes: Aluden a estrategia de expresidente Piñera

16 sept. 2026 - 04:52 hrs.

¿Qué pasó?

Los diputados de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, integrante de la Comisión de Trabajo, y Eduardo Durán, integrante de la Comisión de Hacienda, respaldaron las medidas que está impulsando el Gobierno para recuperar el crecimiento y la inversión.

Los parlamentarios señalaron que la recuperación económica requiere medidas de mediano y largo plazo, pero advirtieron que existe una urgencia que no puede esperar:

"Junto con las medidas que el Gobierno está impulsando para recuperar el crecimiento en el mediano y largo plazo, necesitamos una agenda paralela de emergencia para los próximos meses, recuperar empleos, apoyar a las pymes, facilitar nuevas contrataciones, proyectos de inversión y darle un impulso especial a sectores que son capaces de generar rápidamente puestos de trabajo, como lo es el sector construcción", sostuvo Durán.

El llamado de los parlamentarios: Alusión a plan de Piñera

La diputada Ossandón sostuvo que es necesario combinar las medidas estructurales con herramientas para avanzar en cambios que permitan flexibilizar el mercado laboral y destrabar proyectos de inversión.

"Baja inversión, ya sea los costos laborales, son parte importante de las razones porque tenemos este alto desempleo. Soluciones mágicas no hay, pero tenemos un problema hoy, real, y tenemos que paliarlo como sea". Y respecto a la manera de accionar, agregó: "Yo usaría el mismo sistema que usó el Presidente Piñera, dando subsidios directos, justamente, durante la pandemia. ¿Para qué? Para mantener y generar empleo". explicó.

Asimismo, la parlamentaria apuntó a los gremios y empresarios: "Los gremios tienen que entender que la única precariedad es no tener trabajo y hacer un llamado dramático a los empresarios para que, en la medida de lo posible, creen empleo".

Por su parte, el diputado Durán planteó: "Desde el Congreso estamos disponibles. Si tenemos que sesionar a tiempo completo para aprobar medidas que generen empleo y reactiven a las pymes, hagámoslo, porque las familias que hoy están sin trabajo no pueden esperar al próximo año para sentir la recuperación", concluyó Durán.