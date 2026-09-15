Balacera y persecución en barrio Franklin deja tres detenidos tras violento robo a una mujer

15 sept. 2026 - 22:56 hrs.

¿Qué pasó?

Tres hombres fueron detenidos por Carabineros este martes tras protagonizar un violento asalto a una mujer de 50 años en el barrio Franklin, en la comuna de Santiago, Región Metropolitana.

Durante el delito y posterior huida, los delincuentes golpearon a la víctima, le robaron dinero en efectivo y percutaron un disparo que impactó a un vehículo estacionado en el sector.

Detención y persecución

Cerca de las 16:30 horas, funcionarios policiales que realizaban patrullajes preventivos del Plan Calles Sin Violencia en el sector de Santa Rosa con Franklin fueron alertados por transeúntes sobre una detonación balística y tres individuos escapando en distintas direcciones.

Ante esto, la policía inició un rápido seguimiento que permitió controlar y aprehender a los sospechosos: dos de ellos fueron atrapados en la intersección de Víctor Manuel con General Gana, mientras que un tercero fue alcanzado en San Isidro con Arauco.

Golpe a la víctima y disparo en la vía pública

Tras las detenciones, una mujer de 50 años se acercó a los funcionarios policiales denunciando que los mismos tres sujetos le habían sustraído un bolso con dinero en calle Placer con San Francisco. Además, relató que fue golpeada en la cabeza con un objeto contundente y que uno de ellos percutó un disparo al escapar.

Posteriormente, cerca de las 17:30 horas, una mujer de 41 años llegó a la 4ª Comisaría de Carabineros para denunciar que su automóvil, estacionado en Víctor Manuel con Franklin, presentaba un impacto de bala en el capó y el parabrisas, daño que fue asociado al disparo de los asaltantes.

Armas incautadas y situación de los detenidos

En el rastreo realizado por las inmediaciones, Carabineros logró incautar un arma de fuego calibre .380 con encargo vigente por robo desde el 12 de febrero de 2026, un revólver a fogueo y el bolso sustraído con $350.000 en efectivo.

Los tres arrestados corresponden a ciudadanos colombianos identificados con las iniciales J.A.C.R. (23 años, con antecedentes), J.A.G.T. (20 años, con antecedentes) y A.F.R.C., quien se mantiene en situación migratoria irregular.

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