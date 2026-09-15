Conocidas termas anuncian inesperado cierre tras más de 20 años de funcionamiento en el sur de Chile

15 sept. 2026 - 20:50 hrs.

¿Qué pasó?

A través de sus redes sociales, las Termas Geométricas, un complejo de baños termales ubicado en el parque nacional Villarrica Sur en Coñaripe, región de Los Ríos, anunció su cierre para finales de este mes de septiembre.

El recinto funcionaba desde el año 2002 y destacaba por la geometría de la infraestructura alrededor de las termas, lo que le dio el nombre.

El anuncio de Termas Geométricas

En su cuenta de Instagram, el complejo señaló: "Sentimos un poco de pena al cerrar esta bella etapa de Termas Geométricas a orillas del Parque Nacional Villarrica".

"El miércoles 30 de septiembre dejaremos las instalaciones que creamos en 2002 para crear unas nuevas en un lugar que les comunicaremos oportunamente", expuso.

"Así, las Termas Geométricas podrán seguir siendo para ustedes la mejor manera de gozar de un día de ocio en medio de la naturaleza cualquier día del año, especialmente cuando hace frío o nieva, pero también en verano, cuando el bosque nativo conserva su encanto y su frescor", agregó.

"Muchas gracias por preferirnos. Hasta pronto", cerró.

Las razones detrás del cierre

Por el momento, el recinto no ha revelado las razones detrás de esta decisión, por lo que cientos de usuarios se han hecho la pregunta en redes sociales.