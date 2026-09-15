Uso de Hospitales desocupados y más fiscalizaciones: Gobierno anuncia plan para reforzar residencias de adultos mayores

15 sept. 2026 - 20:05 hrs.

¿Qué pasó?

Tras el incendio que dejó 16 personas fallecidas en una residencia de adultos mayores en Pitrufquén, el Gobierno anunció un plan para reforzar la seguridad de estos establecimientos y ampliar las alternativas de cuidado para quienes requieren apoyo.

La estrategia contempla medidas de corto, mediano y largo plazo, entre ellas la publicación de un registro de residencias con autorización sanitaria, el refuerzo de las fiscalizaciones y la búsqueda de nuevos espacios para atender a personas mayores con distintos niveles de dependencia.

Registro de residencias autorizadas

El Ministerio de Salud (Minsal) anunció que se publicará un registro de los establecimientos que cuentan con autorización sanitaria, con el objetivo de que las familias puedan verificar si cumplen con la normativa vigente y conocer el nivel de dependencia de las personas que pueden atender.

La ministra de Salud, May Chomali, explicó que la medida permitirá transparentar la oferta de Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (Eleam) que cumplen con las exigencias del Decreto 20.

Fiscalizaciones preventivas

El plan también considera reforzar las fiscalizaciones, tanto en residencias autorizadas como en aquellas que funcionan sin autorización sanitaria. La revisión tendrá un enfoque preventivo y buscará detectar deficiencias, entregar indicaciones para corregirlas y acompañar a los establecimientos que puedan avanzar hacia la regularización.

Según los antecedentes entregados por el Minsal, se han catastrado cerca de 500 establecimientos sin autorización sanitaria, principalmente a partir de información proporcionada por centros de atención primaria que realizan vacunaciones a personas mayores. No obstante, la cifra podría aumentar debido a que podrían existir recintos aún no identificados.

Además, se revisarán las medidas de respuesta ante emergencias y las condiciones de seguridad de estos espacios.

Más alternativas de cuidado para personas mayores

Otra de las líneas del plan apunta a ampliar la oferta de cuidado según el nivel de autonomía y dependencia de las personas mayores.

En ese marco, se evalúa avanzar en un nuevo tipo de residencia o dispositivo para personas autovalentes, con exigencias acordes a sus necesidades. Para quienes presentan dependencia moderada o severa, se busca aumentar las alternativas de atención domiciliaria a través de la red de Apoyos y Cuidados, considerando la falta de cupos en residencias.

El Gobierno también analizará la posibilidad de utilizar hospitales que queden desocupados tras la construcción de nuevos recintos. Estos podrían ser entregados en comodato a instituciones interesadas en habilitar espacios de cuidado.

“Vamos a buscar infraestructura pública que esté en desuso, que pueda ser entregada en comodato a fundaciones que quieran generar más cupos, pero en condiciones dignas y seguras”, señaló Chomali.

Trabajo coordinado

La implementación de las medidas contempla la participación del Minsal, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, municipios, gobiernos regionales y organizaciones de la sociedad civil.

La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, destacó el trabajo de Senama y la Ley Integral de Personas Mayores, y sostuvo que la tragedia obliga a acelerar las acciones destinadas a proteger a esta población.

El plan busca fortalecer la supervisión de las residencias existentes y, al mismo tiempo, ampliar las opciones de cuidado para que las personas mayores puedan acceder a espacios seguros y adecuados a sus necesidades.