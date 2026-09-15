Minsal solicita renuncia a seremi de Salud de La Araucanía tras comparar hogar de adultos mayores con vertederos de basura

15 sept. 2026 - 18:28 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Salud solicitó la renuncia del seremi de Salud de La Araucanía, José Bravo Burgos, tras sus polémicas declaraciones sobre el eventual cierre de hogares de adultos mayores, realizadas luego del incendio del Hogar El Edén de Pitrufquén, que dejó 16 personas fallecidas.

La salida de Bravo corresponde a la número 37 de un secretario regional ministerial durante el Gobierno de José Antonio Kast y a la segunda registrada en las últimas 24 horas.

Las polémicas declaraciones de Bravo

Según consignó Radio Nuevo Mundo, el seremi fue consultado por las irregularidades detectadas previamente en el recinto siniestrado y por la posibilidad de cerrar otros Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) que mantienen sumarios en curso.

En ese contexto, Bravo comparó el eventual cierre de estos centros con la eliminación de la basura de un relleno sanitario o vertedero.

“Si tú cierras un relleno sanitario o un vertedero y no tienes dónde botar la basura, generas un problema peor que el que quieres solucionar”, declaró.

La respuesta del Ministerio de Salud

A través de un comunicado, el Minsal agradeció el trabajo realizado por Bravo durante sus meses de gestión, pero señaló que sus declaraciones no fueron acordes con el contexto de la tragedia.

“Las autoridades de Gobierno, y especialmente quienes ejercen responsabilidades en el ámbito de la salud, deben desempeñar sus funciones con responsabilidad, prudencia y sensibilidad, particularmente frente a situaciones que requieren el máximo respeto hacia las personas y sus familias”, sostuvo la cartera.

En ese sentido, el ministerio afirmó que los dichos “no estuvieron a la altura de esos estándares ni de la especial sensibilidad que este momento exige hacia las familias afectadas y la comunidad”.

“El Ministerio de Salud reitera su compromiso con el respeto y la dignidad de las personas mayores, así como con el esclarecimiento de los hechos y el fortalecimiento de las acciones que permitan resguardar su seguridad y bienestar”, agregó.

Próxima designación

El Ministerio de Salud informó que la persona que asumirá la conducción de la Seremi de Salud de La Araucanía será anunciada oportunamente.

La renuncia se solicitó tras el incendio del Hogar El Edén de Pitrufquén, ocurrido en la región de La Araucanía, que dejó 16 adultos mayores fallecidos.