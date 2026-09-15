PDI rescata peces modificados genéticamente y una tortuga protegida durante fiscalización en locales de mascotas del Maule

15 sept. 2026 - 19:17 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) realizó una fiscalización en locales dedicados a la venta de artículos y mascotas acuáticas en las comunas de Curicó y Romeral, región del Maule, donde detectó especies modificadas genéticamente y otras protegidas por convenciones internacionales.

El procedimiento fue desarrollado por detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Contra la Salud Pública y Medio Ambiente (Bridesma), junto a funcionarios de Sernapesca y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), en el marco de una investigación por infracciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura.

PDI encontró 25 peces modificados genéticamente

La comisaria Alicia Saavedra, de la Bridesma, explicó que los detectives concurrieron a dos locales comerciales que vendían artículos para acuariofilia y mascotas.

"Al realizar la inspección del sitio de suceso, pudimos constatar la existencia de un total de 25 especies transgénicas de tipos pez cebra y monjitas, además de un ejemplar de tortuga mordedora", señaló.

La funcionaria agregó que la tortuga corresponde a una especie incluida en el Apéndice II de la Convención CITES, por lo que su procedencia debe estar debidamente acreditada.

Una persona quedó detenida

Por estos hechos, una persona de sexo masculino fue detenida y quedó a disposición de la justicia "por el delito de otras infracciones a la Ley de Pesca, en su artículo 136 bis, y por el delito de contrabando en su artículo 11 de la ley 20.962, que aplica CITES en el territorio nacional", detalló Saavedra.

La institución advirtió que estas medidas buscan evitar el comercio ilegal, el ingreso irregular y el contrabando de especies, además de contribuir a la protección de la fauna y el medioambiente.

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