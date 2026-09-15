Desarticulan a banda de menores que atropelló a una mujer durante un violento portonazo en Maipú

15 sept. 2026 - 14:25 hrs.

¿Qué pasó?

Un operativo liderado por Carabineros y la Fiscalía Metropolitana Occidente permitió la detención de nueve integrantes de una banda delictiva dedicada a la encerrona y portonazo de vehículos. El grupo está imputado como responsable de un violento asalto ocurrido el pasado 9 de julio en Maipú, hecho en el que una mujer resultó gravemente herida tras ser atropellada por los asaltantes.

Las diligencias policiales incluyeron el allanamiento de nueve inmuebles de la zona poniente de la capital. El procedimiento dejó cinco detenidos vinculados directamente a la red de robos y cuatro arrestados de forma flagrante por porte de drogas y antecedentes previos. La totalidad del grupo investigado por los asaltos está compuesta por jóvenes de entre 15 y 17 años, además de un adulto de 19 años.

La reconstrucción del robo en Maipú

El delito que originó las pesquisas se registró a comienzos de julio, cuando los delincuentes se desplazaban a bordo de un vehículo robado previamente en Talagante. Al ver un auto de alta gama en las afueras de un pasaje maipucino, interceptaron a sus ocupantes: dos mujeres adultas y cuatro menores de edad.

Durante el robo, la conductora resistió mientras la copiloto ponía a salvo a los niños. En medio del escape, los asaltantes atropellaron a una tercera víctima, identificada como madre de uno de los menores, dejándola con lesiones graves.

Tras el atropello, vecinos del sector reaccionaron lanzando objetos contra el automóvil robado. La rotura del parabrisas y los daños en la carrocería frustraron la idea original de los delincuentes de comercializar el vehículo en el mercado informal, por lo que fue abandonado a pocas cuadras para escapar en el automóvil en el que llegaron. Ese hecho fue clave para que la policía levantara huellas dactilares y peritajes biológicos.

Formalización por robo con violencia

La recopilación de cámaras de seguridad y el cruce de evidencia permitió a la Fiscalía Local de Talagante ubicar los domicilios de la organización y posicionar a sus integrantes en al menos tres ilícitos violentos intercomunales.

Los imputados fueron puestos a disposición de la justicia para ser formalizados por los delitos cometidos en la zona poniente de la Región Metropolitana. "Se logran posicionar a lo menos en tres delitos, sin perjuicio de lo cual el delito base y por el cual se va a formalizar a estos sujetos es el ocurrido el 9 de julio del presente año en la comuna de Maipú", explicó el fiscal Eduardo Pontigo, de la Fiscalía SAC Occidente.

"Se les va a imputar el delito de robo con violencia en carácter de calificado. Una atención aquí además es que una de las víctimas está con lesiones de carácter grave, específicamente una fractura en una de sus piernas a raíz del atropello que efectúa el vehículo que sustraen", concluyó el persecutor.