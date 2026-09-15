Patrulleros municipales fueron agredidos mientras intentaban frustrar robo en Cerrillos: Ataque entorpeció detención de sospechoso

15 sept. 2026 - 03:30 hrs.

¿Qué pasó?

El hecho ocurrió cerca de las 02:20 horas de este domingo, cuando funcionarios municipales se dirigieron a avenida Salvador Allende con Capitán Prat, en la comuna de Cerrillos, tras una denuncia recibida al 1512 que alertaba sobre sujetos que estarían sustrayendo especies desde instalaciones del sector.

Los patrulleros lograron retener a uno de los sospechosos y permanecieron en el lugar a la espera de apoyo policial.

Tras esto, llegó un grupo de personas que comenzó a increpar a los funcionarios y posteriormente los agredió físicamente, además de intentar impedir el traslado del retenido.

Estos hechos "dificultan el trabajo que realiza Seguridad para colaborar por una comuna mucho más segura", indicaron desde la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Cerrillos.

Intentaban impedir la retención de un sospechoso

La situación escaló con ataques contra los móviles municipales, que fueron golpeados con piedras, palos y fierros. Los vehículos sufrieron daños en vidrios y carrocerías, mientras que algunos funcionarios también resultaron lesionados.

Pese a esto, los patrulleros trasladaron al retenido hasta la 34ª Comisaría. Por instrucción de Fiscalía, el hombre pasó a control de detención.

Desde Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Cerrillos señalaron: "Desde nuestro alcalde y como Dirección de Seguridad Pública hacemos un llamado a nuestros vecinos y usuarios de la comuna para no incurrir en estos hechos de agresión, ya que dificultan el trabajo que realiza seguridad para colaborar por una comuna mucho más segura".

El procedimiento y las agresiones quedaron registrados por las cámaras corporales utilizadas por los patrulleros municipales, cuyos registros muestran parte de lo ocurrido durante la intervención.