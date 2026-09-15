Hombre es asesinado tras abrirle la puerta a sus atacantes en Pudahuel: Investigan presunto ajuste de cuentas

15 sept. 2026 - 07:05 hrs.

¿Qué pasó?

Un homicidio se registró cerca de la medianoche de este martes en la comuna de Pudahuel. La víctima, un hombre de nacionalidad chilena de 28 años, fue atacada a balazos en el pasillo de un block de departamentos ubicado en la avenida General Bonilla.

De acuerdo con los antecedentes del caso, el afectado se encontraba de paso en un inmueble del segundo piso junto a otras personas. Tras recibir una llamada, bajó al primer piso para abrir la puerta a tres sujetos, quienes presuntamente se transformaron en sus agresores.

El ataque y el escape de los sospechosos

El crimen ocurrió justo antes de que el grupo entrara a la propiedad. En ese instante se produjo una discusión que derivó en múltiples disparos con armas de fuego en contra del anfitrión, quien falleció en el lugar debido a la gravedad de sus lesiones.

Posterior a la balacera, los tres atacantes escaparon del lugar en un vehículo que ya fue identificado por las policías. En tanto, los acompañantes que permanecían dentro del departamento huyeron del lugar tras escuchar los disparos.

La Fiscalía del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) junto a la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística de la PDI quedaron a cargo de las pericias.

"Fue atacado, al parecer, por tres personas. No alcanzaron a ingresar al departamento y, por circunstancias que estamos investigando, se produce este altercado en que la víctima resulta con impactos de bala que le provocan la muerte en el lugar y después los sujetos huyen", detalló el fiscal ECOH Esteban Silva.

La hipótesis de un conocimiento previo

Una de las principales líneas investigativas apunta a un presunto ajuste de cuentas o venganza, considerando que la víctima conocía a los agresores y bajó voluntariamente a permitirles el ingreso al edificio.

Los equipos especializados se mantienen levantando cámaras de seguridad, empadronando a testigos y recolectando evidencia biológica y balística para dar con el paradero de los responsables, de los cuales no hay detenidos hasta el momento.