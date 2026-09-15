Pocos lo saben | Los cinco cobros que sí mantiene la CuentaRUT de BancoEstado en 2026: cuánto cuestan y cómo evitarlos

15 sept. 2026 - 07:30 hrs.

La CuentaRUT de BancoEstado es una de las cuentas transaccionales de menor costo del mercado chileno. Durante los últimos años, el banco ha reducido progresivamente sus comisiones, hasta el punto de que a partir de 2026 eliminó incluso el histórico cobro de $300 en transferencias electrónicas hacia otros bancos.

Sin embargo, no todas las operaciones son gratuitas. El tarifario oficial del producto mantiene cinco cobros específicos que se aplican a operaciones puntuales, y que muchos usuarios desconocen hasta que aparecen en su cartola.

Estos son los cargos vigentes en la CuentaRUT durante 2026, cuánto valen y cómo se pueden evitar.

¿Qué cobros mantiene vigentes la CuentaRUT de BancoEstado?

De acuerdo con el tarifario oficial publicado por BancoEstado, la CuentaRUT mantiene los siguientes cinco cobros:

$300 por giro en cajero automático de otro banco.

por giro en cajero automático de otro banco. $100 por consulta de saldo en cajero automático de otro banco.

por consulta de saldo en cajero automático de otro banco. $1.000 por reposición de tarjeta por extravío, robo o hurto.

por reposición de tarjeta por extravío, robo o hurto. 0,05 UF más IVA por duplicado de cartola.

por duplicado de cartola. 1,90% del importe por compras y giros internacionales.

La cuenta, en cambio, mantiene gratuidad total en apertura, mantención mensual, transferencias a cuentas del propio BancoEstado, transferencias electrónicas a otros bancos (desde 2026), giros dentro de la red propia del banco y compras nacionales por RedCompra, Compraquí, WebPay y Rutpay.

¿Cuánto cuesta girar en cajeros automáticos de otros bancos?

El primer cobro vigente es el de $300 por cada giro realizado en un cajero automático que no pertenezca a la red de BancoEstado. El cargo se aplica de forma independiente al monto retirado, es decir, girar $10.000 o $200.000 en un cajero externo tiene el mismo costo fijo.

Para evitarlo, la operación debe realizarse dentro de la red propia de BancoEstado, que incluye:

Sucursales BancoEstado.

BancoEstado Express.

Puntos CajaVecina .

. Cajeros automáticos propios del banco.

La red CajaVecina, con miles de puntos habilitados en almacenes de barrio en todas las regiones del país, suele ser la opción más accesible para quienes viven en zonas donde no hay sucursales cercanas.

¿Cuánto cuesta consultar el saldo en cajeros de otros bancos?

El segundo cobro vigente es el de $100 por consulta de saldo realizada en cajeros automáticos que no pertenecen a la red de BancoEstado. Aunque el monto es menor, se aplica por cada consulta y puede sumar rápidamente en quienes tienen la costumbre de revisar el saldo antes de girar.

La forma más simple de evitar este cargo es utilizar la App BancoEstado, que permite consultar el saldo de forma gratuita e ilimitada. La aplicación también permite revisar movimientos, transferir, pagar y bloquear la tarjeta en caso de emergencia.

¿Cuánto cuesta reponer la tarjeta CuentaRUT?

El tercer cobro es de $1.000 por reposición de tarjeta en caso de extravío, robo o hurto. El cargo se aplica al solicitar el reemplazo de una tarjeta activa que no puede ser recuperada, y cubre el costo de emisión de la nueva credencial física.

El trámite se realiza en sucursales BancoEstado o BancoEstado Express, y en la mayoría de los casos requiere presentar la cédula de identidad vigente. Para el bloqueo previo de la tarjeta en caso de robo o extravío, BancoEstado dispone del número gratuito 800 80 2020 desde Chile, así como la opción de bloqueo digital directamente en la App BancoEstado.

Es importante bloquear la tarjeta lo antes posible en caso de sospecha de mal uso: aunque la reposición tiene costo, evitar transacciones no autorizadas es prioritario para el resguardo de los fondos.

¿Cuánto cuesta el duplicado de la cartola?

El cuarto cobro es de 0,05 UF más IVA por duplicado de cartola solicitado en sucursal. Considerando el valor de la UF, se traduce en unos $2.000 aproximados, dependiendo del valor vigente en la fecha del trámite.

La forma más simple de evitar este cargo es utilizar los canales digitales gratuitos del banco. La App BancoEstado y la Banca en Línea permiten descargar cartolas históricas en formato PDF sin costo, lo que cubre la mayoría de las necesidades de trámites en instituciones, arriendos y organismos públicos.

¿Cuánto cobra BancoEstado por compras internacionales con CuentaRUT?

El quinto cobro es una comisión del 1,90% sobre el importe en compras y giros internacionales realizados con la CuentaRUT. Esto significa que por cada compra en el extranjero, o por cada compra en línea a una tienda que procese la transacción como internacional, se aplica ese porcentaje adicional al monto convertido en pesos chilenos.

En la práctica, esta comisión afecta especialmente a los usuarios que compran en plataformas como tiendas internacionales de moda, aplicaciones de servicios digitales, marketplaces del extranjero y suscripciones a servicios de streaming procesados fuera de Chile.

Para evitar o reducir este costo, existen dos opciones prácticas:

Priorizar compras nacionales o versiones locales de plataformas internacionales.

Verificar antes de comprar si la transacción se procesa en pesos chilenos o en moneda extranjera, ya que la comisión del 1,90% aplica sobre las que se procesan como operación internacional.

¿Dónde consultar el tarifario oficial actualizado?

El tarifario completo de la CuentaRUT está publicado en el sitio oficial de BancoEstado, en la sección de tarifas del producto. También puede consultarse en el contrato de apertura de la CuentaRUT, que detalla las condiciones generales del producto y la potestad del banco para reajustar tarifas una vez al año, en febrero, conforme a la variación del IPC.

Para consultas específicas sobre movimientos, cobros o el estado de una operación, BancoEstado dispone del canal telefónico 600 200 7000 y de los canales digitales de atención en su App y Banca en Línea.

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