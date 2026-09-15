Stephanie Vaquer y el lado más íntimo de la WWE: "Es un deporte muy mal entendido. Los golpes duelen igual"

15 sept. 2026 - 08:15 hrs.

Stephanie Vaquer acaba de vivir uno de los momentos más importantes de su carrera al conquistar por segunda vez el Campeonato Mundial Femenino de WWE. La chilena derrotó a Liv Morgan ante un público eufórico en Santiago, en una noche que quedará grabada en la memoria del wrestling nacional.

Lejos del ring y las luces, Vaquer conversó con el humorista Ignacio Socías en una entrevista donde reveló la dimensión más humana de su carrera. Una conversación íntima que mostró a una luchadora que piensa, siente y construye su identidad de una forma muy distinta a lo que el espectáculo podría sugerir.

"Respira tres veces"

Uno de los momentos más llamativos fue cuando habló sobre los nervios previos a cada combate. "Mi papá siempre me dice: 'Respira tres veces, trata de no pensar en nada'", contó, aunque reconoció que en esos segundos suele recordar todo lo que sufrió para llegar hasta donde está.

Sobre su identidad dentro del deporte, fue directa y sin rodeos. "Desde que empecé en lucha libre, lo único que pensaba era ser buena en el ring. Me di cuenta de que no necesito un personaje, voy a ser yo", explicó, dejando claro que su autenticidad es parte central de su vínculo con el público.

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También abordó la cara menos visible de la WWE, esa que los fanáticos raramente conocen. "La lucha libre es un deporte muy mal entendido. Es deporte con espectáculo. Los golpes duelen igual", señaló, haciendo referencia al cansancio, los viajes y el desgaste físico constante.

Entre sus recuerdos más emotivos aparece la primera vez que se convirtió en campeona mundial, con su padre en el público. "Fue en su cumpleaños, primera vez que me veía luchar en vivo. Fue espectacular", recordó.

La WWE se puede ver en Chile a través de Netflix, para quienes quieran seguir la historia de una de las deportistas chilenas más importantes del momento.