Subsidio a la tasa de créditos hipotecarios: ¿Hasta cuándo está vigente?

15 sept. 2026 - 09:00 hrs.

El Subsidio a la tasa de interés de créditos hipotecarios para viviendas nuevas es un beneficio estatal que busca facilitar el acceso a financiamiento para quienes quieren comprar una propiedad nueva.

El aporte permite obtener una rebaja de 0,6% en la tasa de interés del crédito hipotecario. Por ejemplo, si la tasa original es de 4,5 %, con el subsidio podría reducirse a 3,9%, dependiendo de las condiciones del financiamiento.

Además, el beneficio contempla una garantía estatal de hasta el 60 % del valor de la vivienda, lo que puede permitir una reducción adicional en la tasa ofrecida por la institución financiera.

¿Hasta cuándo estará vigente el subsidio?

El beneficio estará vigente hasta el 31 de mayo de 2028. La fecha fue extendida mediante la Ley N° 21.836, publicada el 17 de agosto de 2026, que además introdujo cambios relevantes al programa.

Entre ellos, se aumentó de 50.000 a 80.000 el número máximo de créditos que pueden acceder al beneficio y se elevó desde 4.000 UF a 6.000 UF el valor máximo de las viviendas que pueden optar al subsidio.

Por lo tanto, quienes quieran acceder deberán cumplir con los requisitos y realizar la operación de financiamiento antes del 31 de mayo de 2028, siempre que todavía existan cupos disponibles.

¿Cuáles son los requisitos para acceder?

El beneficio está dirigido a personas naturales que cumplan con las condiciones establecidas por el programa.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Ser persona natural.

Comprar una vivienda nueva , es decir, que no haya sido vendida previamente.

, es decir, que no haya sido vendida previamente. Que el valor de la vivienda no supere las 6.000 UF.

Si existe una promesa de compraventa, esta debe haber sido firmada a partir del 1 de enero de 2025.

La operación debe encontrarse dentro de los 80.000 cupos disponibles.

Del total de cupos, 6.000 están reservados para beneficiarios del DS15 que cumplan determinados criterios, entre ellos adquirir su primera vivienda y que esta tenga un valor máximo de 3.000 UF.

¿Hay que postular al subsidio?

No es necesario realizar una postulación. Para acceder, la persona debe solicitar su crédito hipotecario en una de las instituciones financieras que participan del programa. La entidad será la encargada de verificar que se cumplan las condiciones de elegibilidad.

Si la operación cumple con los requisitos y se encuentra dentro de los cupos disponibles, el beneficio será asignado.

El Estado, además, paga directamente a la institución financiera el monto correspondiente al subsidio, por lo que el beneficiario no debe realizar gestiones adicionales para recibir la rebaja.

¿Cómo se aplica el beneficio al crédito hipotecario?

El subsidio se aplica directamente sobre la tasa de interés del crédito y contempla una reducción de 60 puntos básicos, equivalentes a 0,6%. A esto se suma la garantía estatal, que puede cubrir hasta el 60% del valor de la vivienda, dependiendo de las condiciones de la operación.

El subsidio se mantiene durante toda la vigencia del crédito hipotecario, con un máximo de 30 años. El beneficio puede ser utilizado a través de las instituciones financieras habilitadas por el programa, entre ellas bancos, determinadas cooperativas de ahorro y crédito, compañías de seguros y administradoras de mutuos hipotecarios endosables.

La principal fecha que deben considerar quienes estén interesados en este beneficio es el 31 de mayo de 2028, ya que hasta ese día se podrán solicitar financiamientos con el subsidio, siempre que existan cupos disponibles.

Con la modificación legal de agosto de 2026, además, el programa amplió su cobertura a viviendas nuevas de hasta 6.000 UF y aumentó a 80.000 el número máximo de operaciones que pueden acceder a este apoyo estatal.