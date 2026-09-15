"Quiero estar tranquila": Cony Capelli confirma ruptura con el padre de su hijo en medio de embarazo

15 sept. 2026 - 09:18 hrs.

Cony Capelli confirmó el quiebre de su relación con Sebastián Daroch, quien es el padre de su primer hijo, en medio de rumores que circularon en las últimas horas.

Las especulaciones surgieron luego de que los internautas se percataran de que la ganadora de "Gran Hermano Chile" había dejado de seguir a su pareja en Instagram.

A esto se sumó una publicación en esa misma red social, donde compartió imágenes de sus últimos días y en ninguna de las postales aparecía Daroch.

"Morir y volver a nacer", escribió Capelli junto a un carrusel de fotos en donde se le ve regaloneando con su perro Bigote.

"Quiero estar tranquila"

La señal generó rápidamente comentarios entre sus seguidores. Horas después, Cony confirmó que efectivamente la relación había terminado.

"Lo confirmo, nada más por mi bebé que viene en camino, quiero estar tranquila", señaló la bailarina al medio LimaLimón mediante un mensaje.

Una relación de pocos meses

El romance había comenzado a tomar fuerza a inicios de este año. La exchica reality anunció que estaba en una relación mientras participaba de un programa de baile, aunque decidió no dar a conocer la identidad de su pareja.

En ese momento, explicó que no se trataba de alguien vinculado a la televisión. Posteriormente, algunas publicaciones compartidas en redes sociales revelaron que se trataba de Sebastián Daroch, de 34 años.

Capelli, eso sí, mantuvo su vida sentimental en privado. Recién en julio la pareja sorprendió al anunciar que esperaba a su primer hijo.

A casi dos meses de esa noticia, la relación terminó. Ahora, la bailarina aseguró que busca estar tranquila durante el embarazo.