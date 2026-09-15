Erick Pulgar responde a rumores tras nueva ausencia en la nómina de La Roja: "Nunca me han movido los elogios ni las críticas"

15 sept. 2026 - 09:55 hrs.

¿Qué pasó?

La nueva ausencia de Erick Pulgar fue una de las grandes novedades que tuvo la nómina de la Selección Chilena para los amistosos ante Canadá, Estados Unidos y México en Norteamérica, pues el volante es uno de los mejores chilenos en el fútbol extranjero.

Después de que no apareciera nuevamente su nombre en la lista, se ha dicho que el mediocampista del Flamengo rechazó a La Roja. Por eso, ante los diversos rumores, el antofagastino rompió el silencio y se refirió al tema en sus redes sociales, aunque sin detallar el motivo sobre sus continuas ausencias en el Equipo de Todos, donde no juega desde octubre de 2024.

"Ante las distintas versiones que han circulado durante estos días respecto a mi situación con la Selección Chilena, quiero aclarar algo de manera muy simple: con Nicolás Córdova está todo bien, vino a verme hace unas semanas y lo recibí muy bien, existe respeto de mi parte hacia él y su trabajo", comenzó escribiendo el ex Universidad Católica.

Su postura frente a los rumores y el llamado a la renovación

"A lo largo de mi carrera nunca me han movido los elogios ni las críticas. He intentado siempre concentrarme en mi trabajo, en competir y responder dentro de la cancha, por eso tampoco acostumbro referirme a cada información o supuesto que aparece sobre mí", añadió.

Además, el criollo sostuvo: "Sí me gustaría que todo el espacio que hoy se está utilizando para intentar explicar, a partir de supuestos, por qué estoy o no en una convocatoria, pudiera servir también para dar visibilidad a los jóvenes que están siendo llamados a la selección: conocer quiénes son, de dónde vienen, sus historias y el camino que han recorrido para llegar hasta ahí. Hay una nueva generación que merece apoyo, espacio y confianza. Ese debería ser hoy el foco".

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