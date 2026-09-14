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F-35: El moderno avión de combate que podría reemplazar a los F-5 de Chile

La Fuerza Aérea de Chile (FACh) evalúa alternativas para renovar sus aviones F-5, aeronaves que comenzaron a operar en el país hace más de 50 años y que tienen prevista su salida del servicio durante los próximos años.

Entre las opciones que aparecen sobre la mesa está el F-35, un avión de combate de quinta generación desarrollado por Estados Unidos. Otra alternativa sería aumentar la flota de F-16, que actualmente constituye el principal componente de combate de la FACh.

Del F-5 al F-35: un salto de generación

Chile cuenta actualmente con 46 aviones F-16 y alrededor de una docena de F-5. Estos últimos corresponden a una tecnología desarrollada durante la Guerra Fría y, pese a las modernizaciones que han recibido, ya habrían alcanzado el límite de las actualizaciones que pueden incorporar.

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El periodista de Planeta Futuro, Daniel Silva, explicó que el F-5 se ubica aproximadamente en la tercera generación de aviones de combate, mientras que el F-35 corresponde a la quinta generación

La diferencia no está solamente en la velocidad o el armamento, sino principalmente en los sistemas y sensores que incorpora el avión.

Al respecto, el académico de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE) y general retirado de la Fuerza Aérea, Juan José Soto, explicó que "en velocidad, son muy similares, 1.6, la velocidad del sonido... Pero en la tecnología que va adentro (del F-35), sin duda es una capacidad astronómica", señaló.

Un "computador volador"

Una de las principales características del F-35 es que fue concebido para funcionar como parte de un sistema integrado y no solamente como una aeronave independiente.

Según comentó el periodista de Mega, el avión puede conectarse con otros sistemas de armas, incluidos los F-16, además de radares aéreos y sistemas instalados en tierra.

Richard Kouyoumdjian, vicepresidente ejecutivo de AthenaLab, destacó precisamente esta capacidad de integración y describió al F-35 como "una computadora volante que opera full integrada con los otros aviones y con los aviones de alerta temprana".

Una aeronave más difícil de detectar

Otra diferencia importante está en la tecnología del F-35, diseñada para reducir la posibilidad de que sea detectado por radares enemigos.

El avión también cuenta con compartimentos internos para transportar su armamento. A diferencia de aeronaves que llevan sus armas instaladas externamente, esta configuración ayuda a disminuir el arrastre y contribuye a mantener sus características de baja observabilidad.

"Está diseñado para eso, para que no lo detecten, para pasar piola, para poder causar máxima sorpresa y daño cuando se tiene que ser usado en esas condiciones", explicó Kouyoumdjian.

Soto, en tanto, destacó la capacidad de sus sensores y radares, que permiten detectar objetivos terrestres, navales y aéreos a una distancia superior a la que pueden alcanzar los sistemas del F-5. "El F-35 fue diseñado como un sensor y un sistema en sí mismo, es decir, tiene un radar de gran alcance con gran capacidad para detectar blancos terrestres, navales y aéreos", señaló.

¿Cuánto podría costar un F-35?

El precio de un F-35 podría ubicarse entre los 85 y 100 millones de dólares por aeronave, considerando elementos como entrenamiento, sensores e infraestructura necesaria para operarlo. Por eso mismo, ningún país de Sudamérica tiene uno.

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Sin embargo, esa cifra no representa una eventual oferta de compra para Chile y la FACh todavía no ha definido qué alternativa escogerá para reemplazar las capacidades de sus F-5.

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