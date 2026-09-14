A más de 65 metros bajo tierra: la megaobra en Brasil que albergará la estación de metro más profunda de Latinoamérica

14 sept. 2026 - 20:30 hrs.

El desarrollo ferroviario urbano en Sudamérica marca un hito de ingeniería sin precedentes con la construcción de la que se convertirá en la estación de metro más profunda de toda Latinoamérica, un megaproyecto subterráneo que descenderá a más de 65 metros bajo el nivel de la calle.

La megaobra, emplazada en Brasil, superará en profundidad a emblemáticas paradas de la región, entre ellas las estaciones más profundas de la Línea 3 y Línea 6 del Metro de Santiago y el histórico subterráneo de Buenos Aires.

Una obra de ingeniería a escala colosal

Descender a 65 metros equivale aproximadamente a la altura de un edificio de 20 a 22 pisos construido completamente bajo tierra. Esta envergadura ha requerido la implementación de sistemas de excavación avanzados con tuneladoras de última generación para sortear napas subterráneas, rocas de alta densidad y el entramado de cimientos de la urbe.

Entre los principales desafíos logísticos y estructurales del proyecto destacan:

Acceso y evacuación: Incorporación de baterías de ascensores de alta velocidad y escaleras mecánicas en tramos sucesivos para permitir traslados fluidos en pocos minutos.

Incorporación de baterías de ascensores de alta velocidad y escaleras mecánicas en tramos sucesivos para permitir traslados fluidos en pocos minutos. Ventilación forzada: Sistemas de presurización y circulación de aire diseñados para operar a grandes profundidades de forma autónoma.

Sistemas de presurización y circulación de aire diseñados para operar a grandes profundidades de forma autónoma. Seguridad estructural: Muros de contención reforzados con capacidad para resistir presiones hídricas y movimientos del terreno.

¿Cómo se compara con el resto de la región?

Hasta la fecha, en el Cono Sur el récord de profundidad lo ostentaban estaciones como Plaza de Armas o Cal y Canto en Santiago de Chile (cuyos andenes más profundos bordean entre 30 y 33 metros de profundidad), por lo que este nuevo hito duplica con creces los estándares habituales de transporte subterráneo en el continente.

Con esta nueva infraestructura, el transporte metropolitano busca descongestionar el tráfico en superficie, conectando puntos estratégicos de la ciudad a través de una red que combina alta capacidad de pasajeros con soluciones de ingeniería de nivel mundial.

Todo sobre Seguro de Cesantía