Trenes de Línea 7 de Metro de Santiago iniciaron pruebas dinámicas en Brasil

09 sept. 2026 - 02:30 hrs.

¿Qué pasó?

Metro de Santiago inició las pruebas dinámicas del primer tren autónomo Metropolis AS-22-UTO, en las instalaciones de Alstom en Taubaté, Brasil, el cual operará en la futura Línea 7.

El presidente de Metro de Santiago, Patricio Rey, destacó que “es una excelente noticia. A la fecha, 7 de las 37 unidades encargadas para la Línea 7 han sido ensambladas y se encuentran en distintas etapas de fabricación y pruebas".

Inicio de los ensayos de cara al 2027

"El inicio de los ensayos dinámicos confirma el avance del proyecto y nos acerca al momento en que estos trenes lleguen a Chile para la futura puesta en servicio de la línea, contribuyendo a mejorar la movilidad de aproximadamente 1,6 millones de personas, descongestionando Línea 1 y fortaleciendo una alternativa de transporte público sostenible", indicó.

El director general de Alstom para Latinoamérica Sur, Jean-Michel Morvan, señaló que "cada prueba superada supone un paso más hacia la puesta en marcha de una línea que cambiará la forma de desplazarse en Santiago. No se trata solo del material rodante, sino de la confianza que hemos forjado a lo largo de más de 50 años de colaboración con Metro de Santiago, lo que ahora permite que cuatro de cada cinco trenes que circulan por la red lleven el nombre de Alstom”.

“Este proyecto supone un paso adelante hacia una movilidad de vanguardia para Chile y para la forma en que millones de personas vivirán la ciudad gracias a una solución inteligente y sostenible de Alstom”, agregó.

De acuerdo a Metro, los avances registrados en esta etapa permitirán iniciar próximamente el traslado de las primeras unidades a Chile. El arribo del primer tren de Línea 7 está previsto para el primer trimestre de 2027.

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