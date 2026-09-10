Cortes de agua este jueves en la Región Metropolitana: Revisa la única comuna que se verá afectada
- Por Paula Moreno
¿Qué pasó?
La empresa Aguas Andinas anunció un corte de agua programado para este jueves 10 de septiembre en una comuna de la Región Metropolitana, debido a trabajos de conexión de redes.
Según detalló la sanitaria, la interrupción del suministro se realizará en un horario acotado y afectará únicamente a un sector específico de la comuna, por lo que no todos los vecinos se verán impactados por la medida.
La compañía recomendó a los clientes revisar el detalle del corte y tomar las precauciones necesarias antes del inicio de los trabajos, especialmente si viven o trabajan en el área intervenida.Ir a la siguiente nota
¿Qué comuna tendrá corte de agua este jueves?
Pedro Aguirre Cerda
Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas
¿Cómo revisar si tu domicilio estará afectado?
Aguas Andinas cuenta con un buscador en su sitio web donde los clientes pueden consultar los cortes programados e ingresar su dirección para verificar si su vivienda o lugar de trabajo se encuentra dentro del área afectada.
En la plataforma también es posible revisar el motivo de la suspensión, el horario estimado de inicio y término de los trabajos, además del perímetro específico donde se realizará la interrupción del suministro.
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