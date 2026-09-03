Estas son las comunas de la RM que tendrán cortes de agua este jueves

03 sept. 2026 - 00:15 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves 3 de septiembre se registrarán cortes de agua programados en distintas comunas de la Región Metropolitana, los que se extenderán durante la tarde y, en algunos casos, hasta la madrugada del viernes.

Las interrupciones corresponden a trabajos programados y afectarán a sectores específicos, por lo que no necesariamente implicarán un corte del suministro en toda la comuna. Los horarios de inicio y término variarán dependiendo de la zona intervenida.

¿Qué comunas tendrán cortes de agua este jueves 3 de septiembre?

Recoleta

Desde las 15:00 horas del jueves 3 hasta las 01:00 horas del viernes 4 de septiembre.

La Reina

Desde las 15:00 horas del jueves 3 hasta las 06:00 horas del viernes 4 de septiembre.

La Florida

Desde las 15:00 horas del jueves 3 hasta las 03:00 horas del viernes 4 de septiembre.

Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas del jueves 3 de septiembre.

Los cortes de agua programados corresponden a sectores específicos de cada comuna, por lo que el suministro podría mantenerse con normalidad en otras zonas. Se recomienda revisar los canales oficiales de Aguas Andinas para conocer el área exacta que será afectada ingresando aquí.

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