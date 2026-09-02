Estas son las 10 comunas de la RM que tendrán cortes de luz este jueves
- Por Vicente Guzmán
¿Qué pasó?
Este jueves 3 de septiembre se registrarán cortes de luz programados en distintas comunas de la Región Metropolitana, los que se realizarán durante diferentes horarios a lo largo de la jornada.
Las interrupciones corresponden a trabajos programados y afectarán a sectores específicos, por lo que no necesariamente implicarán un corte de suministro en toda la comuna.
¿Qué comunas tendrán cortes de luz este jueves 3 de septiembre?
Colina (Chicureo)
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del jueves 3 de septiembre.
[sgteNota][id]1003[/id][idArt]530812[/idArt][/sgteNota]
Huechuraba
Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas del jueves 3 de septiembre.
Peñalolén
Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas del jueves 3 de septiembre.
Conchalí
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del jueves 3 de septiembre.
Providencia
Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas del jueves 3 de septiembre.
Ñuñoa
Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas del jueves 3 de septiembre.
Macul
Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas del jueves 3 de septiembre.
Cerro Navia
Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas del jueves 3 de septiembre.
Estación Central
Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas del jueves 3 de septiembre.
Maipú
Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas del jueves 3 de septiembre.
Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas del jueves 3 de septiembre.
Los cortes programados corresponden a sectores específicos de cada comuna, por lo que el suministro podría mantenerse con normalidad en otras zonas. Para conocer el área exacta afectada, se recomienda consultar el mapa de interrupciones de Enel en el siguiente enlace.
Leer más de