Estas son las 10 comunas de la RM que tendrán cortes de luz este jueves

02 sept. 2026 - 23:30 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves 3 de septiembre se registrarán cortes de luz programados en distintas comunas de la Región Metropolitana, los que se realizarán durante diferentes horarios a lo largo de la jornada.

Las interrupciones corresponden a trabajos programados y afectarán a sectores específicos, por lo que no necesariamente implicarán un corte de suministro en toda la comuna.

¿Qué comunas tendrán cortes de luz este jueves 3 de septiembre?

Colina (Chicureo)

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del jueves 3 de septiembre.

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Huechuraba

Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas del jueves 3 de septiembre.

Peñalolén

Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas del jueves 3 de septiembre.

Conchalí

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del jueves 3 de septiembre.

Providencia

Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas del jueves 3 de septiembre.

Ñuñoa

Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas del jueves 3 de septiembre.

Macul

Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas del jueves 3 de septiembre.

Cerro Navia

Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas del jueves 3 de septiembre.

Estación Central

Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas del jueves 3 de septiembre.

Maipú

Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas del jueves 3 de septiembre.

Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas del jueves 3 de septiembre.

Los cortes programados corresponden a sectores específicos de cada comuna, por lo que el suministro podría mantenerse con normalidad en otras zonas. Para conocer el área exacta afectada, se recomienda consultar el mapa de interrupciones de Enel en el siguiente enlace.

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