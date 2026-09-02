Más de 760 mil vacunas contra la influenza vencieron en bodegas: Contraloría apunta a millonario perjuicio fiscal
02 sept. 2026 - 22:30 hrs.
Más de 760 mil vacunas contra la influenza vencieron en bodegas durante 2024, mientras millones de dosis quedaron sin trazabilidad. Revisa los hallazgos de Contraloría.
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