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Más de 760 mil vacunas contra la influenza vencieron en bodegas: Contraloría apunta a millonario perjuicio fiscal

02 sept. 2026 - 22:30 hrs.

Más de 760 mil vacunas contra la influenza vencieron en bodegas durante 2024, mientras millones de dosis quedaron sin trazabilidad. Revisa los hallazgos de Contraloría.

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