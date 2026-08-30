Minsal reporta que circulación de virus respiratorios alcanzó su nivel más alto de la temporada: Positividad llegó al 56.1%

30 ag. 2026 - 14:00 hrs.

¿Qué pasó?

La circulación de virus respiratorios en el país ha alcanzado su nivel más alto de la temporada, con una positividad del 56.1%, según datos del Ministerio de Salud.

Este aumento genera presión sobre el sistema sanitario, especialmente en las camas críticas pediátricas.

Expertos atribuyen este fenómeno a factores como el fenómeno de El Niño, cambios de temperatura y la baja cobertura de vacunación en grupos vulnerables como adultos mayores y niños.

El Ministerio de Salud enfatiza la importancia de la vacunación gratuita y las medidas de prevención para evitar complicaciones y fallecimientos.

En su reporte se destacó que 7 de cada 10 personas que mueren por influenza no estaban vacunadas.

Finalmente, se recomienda mantener la ventilación adecuada, el lavado de manos y el uso de mascarillas ante síntomas para reducir contagios.

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