Caso de conducción temeraria: Sujeto que iba a 185 km/h, ebrio y con licencia falsa quedó en prisión preventiva

30 ag. 2026 - 14:41 hrs.

¿Qué pasó?

El conductor de un vehículo que fue detenido tras circular a 185 kilómetros por hora, en estado de ebriedad y con una licencia de conducir falsa, quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por "conducción temeraria". El tribunal fijó un plazo de 90 días para la investigación.

El sujeto fue uno de los cuatro conductores detenidos durante un operativo de fiscalización realizado la noche del pasado sábado en el sector de Lo Curro, en la autopista Costanera Norte.

Los otros tres conductores fueron sorprendidos circulando a 161, 163 y 202 kilómetros por hora, respectivamente. Este último caso correspondió a un motociclista. Tras el control de detención y formalización, los tres quedaron en libertad.

Manejo en estado de ebriedad

En el caso del conductor que iba a 185 km/h, Carabineros estableció además que se encontraba en estado de ebriedad y que portaba una licencia de conducir falsa.

De acuerdo con los antecedentes expuestos durante la audiencia, el documento correspondía a un duplicado de una licencia anterior. Además, el imputado mantenía una medida cautelar que le prohibía conducir vehículos motorizados, por lo que también se investigará el eventual incumplimiento de esta medida.

El operativo fue realizado por funcionarios de la 32.ª Comisaría de Tránsito y Carreteras, quienes fiscalizaron a conductores que superaban ampliamente la velocidad máxima permitida en el sector de Lo Curro.

El subdirector de Seguridad de Vitacura señaló que “durante el año 2026, en la comuna de Vitacura se han registrado 90 detenidos por velocidad temeraria; estos conductores han sobrepasado por 60 km el límite permitido”. Además, advirtió sobre el riesgo que implica circular a estas velocidades.

Los cuatro procedimientos se enmarcan en los controles preventivos que se han reforzado durante las últimas semanas en distintos puntos de la Región Metropolitana para detectar a conductores que exceden los límites de velocidad y prevenir siniestros viales.