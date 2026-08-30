Delitos relacionados con salidas de banco: PDI detiene a tres sujetos que transitaban en auto con encargo por robo en San Miguel

30 ag. 2026 - 09:35 hrs.

¿Qué pasó?

Mientras realizaban diligencias investigativas con relación a robos en modalidad salida de banco, personal de la Bicrim San Miguel centró la vista en un vehículo sospechoso que —con tres ocupantes— presentaba ciertos comportamientos que llamaron la atención de los detectives.

Mientras los oficiales se dirigían al vehículo, los ocupantes de este descendieron y caminaron en dirección contraria para alejarse del lugar, por lo que los detectives incrementaron sus sospechas sobre los individuos.

Tras seguir a una distancia prudente a los sospechosos, lograron comprobar que el número de la placa patente y el de los vidrios del automóvil no coincidían. Tras consultar la información del vehículo, comprobaron que tenía encargo por robo.

El comisario Marcos Fredes, de la Bicrim San Miguel, señaló que “en ese momento decidimos aumentar la velocidad para intentar alcanzarlos, y realizamos un control de identidad, donde comprobamos que los tres sujetos tenían antecedentes por delitos contra las personas".

Añadió para cerrar que "luego de ello se revisó el interior del vehículo, donde hallamos gran presencia de elementos que son comúnmente usados para cometer delitos como máscaras, guantes, armas cortantes, entre otros”.

De esta manera y en vista de la potencia de los antecedentes, los tres sujetos fueron detenidos por el delito de receptación flagrante y continúan las pesquisas para eventualmente poder vincularlos con delitos de robo con intimidación, modalidad salida de bancos.