URGENTE: Señal en vivo: Meganoticias Ahora

Nacional

Nacional

Diputado y propuesta para rebajar el pago del TAG: "Los contratos de concesión se pueden revisar"

30 ag. 2026 - 10:43 hrs.

El diputado Jaime Mulet, miembro de la comisión de transportes, abordó el tema en Meganoticias Siempre Juntos. Recordó antigua medida, entregó datos de cómo ha subido el cobro y los tacos que se forman en las autopistas. ¡Entrevista!

Leer más de

Notas relacionadas