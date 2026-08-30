Diputado y propuesta para rebajar el pago del TAG: "Los contratos de concesión se pueden revisar"
30 ag. 2026 - 10:43 hrs.
El diputado Jaime Mulet, miembro de la comisión de transportes, abordó el tema en Meganoticias Siempre Juntos. Recordó antigua medida, entregó datos de cómo ha subido el cobro y los tacos que se forman en las autopistas. ¡Entrevista!
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