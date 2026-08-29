Línea 10 del Metro: el proyecto que extendería la 4A y conectaría siete comunas de Santiago

29 ag. 2026 - 20:30 hrs.

¿Qué pasó?

La futura Línea 10 del Metro de Santiago proyecta extender el recorrido de la actual Línea 4A por cerca de 10 kilómetros, siguiendo principalmente el eje de Américo Vespucio y conectando distintas comunas de la capital. La iniciativa se encuentra actualmente en una etapa preliminar de planificación y todavía no cuenta con una fecha definida para su inauguración.

El proyecto contempla que la actual Línea 4A, que comienza en Vicuña Mackenna y termina en La Cisterna, continúe hacia el poniente hasta llegar al Terminal Intermodal Del Sol, en Maipú. De concretarse, el trazado completo alcanzaría 13 estaciones.

Felipe Bravo, gerente general de Metro de Santiago, explicó a Meganoticias que el proyecto debe entenderse como una extensión de la actual Línea 4A.

“La Línea 10 en particular, uno tiene que pensarla como una extensión de la Línea 4A. La Línea 4A que hoy día parte en Vicuña Mackenna y termina en La Cisterna por el eje del Corredor de Américo Vespucio se extiende 10 kilómetros más”.

La iniciativa también contempla una modernización completa del actual trazado de la Línea 4A. “Se reemplazan sus trenes, se ponen las puertas de andén, que ya vemos que hoy día las estamos instalando también en la Línea 1. Se instalan trenes sin conductor, igual como operan las Líneas 3 y 6 (...) Y por lo tanto, se transforma esa línea completa y por eso es que pasa a ser ahora la Línea 10”.

Uno de los principales objetivos del proyecto es generar nuevas conexiones dentro de la red de transporte. El recorrido permitiría combinar con las líneas 4, 9, 2 y 5, además de generar conexiones con servicios ferroviarios como Metrotren Nos, el futuro tren Santiago-Melipilla y la proyectada extensión de la Línea 6.

El recorrido finalizaría en la estación Del Sol, donde los pasajeros podrían combinar con la Línea 5.

Por ahora, el proyecto continúa en una fase preliminar y Metro aún no cuenta con un calendario definido para su ejecución. “Como digo, está en una fase preliminar, en una fase en que estamos analizando de qué forma se puede abordar y en qué momentos en el tiempo también se va a poder materializar”, sostuvo Bravo.

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