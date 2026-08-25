Tras "retrasos importantes": ¿Cuándo estaría operativa la Línea 7 del Metro de Santiago?

25 ag. 2026 - 08:07 hrs.

¿Qué pasó?

El proyecto más avanzado de Metro es la Línea 7, una obra que ha enfrentado una serie de contratiempos durante su desarrollo y que han obligado a modificar sus plazos originales.

Entre ellos se encuentran hallazgos arqueológicos y paleontológicos, además a esto se sumó un problema mayor con una moderna máquina tuneladora china que debía acelerar las obras subterráneas. Sin embargo, el aparato falló y Metro debió cancelar el contrato y retomar los trabajos de excavación de manera tradicional.

La situación derivó en un juicio arbitral, con acusaciones cruzadas para determinar eventuales compensaciones. La tuneladora, además, permanece en el pique y todavía no ha podido ser retirada, por lo que el arbitraje deberá establecer tanto los costos asociados como quién deberá asumirlos.

“El contratista era responsable de sacarla del subsuelo y no lo ha hecho. Y ahí se están cuantificando cuáles son los costos totales que implica todo este término anticipado del contrato”, explicó Patricio Rey, presidente de Metro a La Tercera.

Pero el principal problema que enfrenta actualmente el proyecto es el retraso en las obras. El presidente de Metro reconoció que la empresa trabaja para recuperar parte del tiempo perdido, aunque existe la posibilidad de que el cambio en la modalidad de construcción genere nuevos impactos.

“Hubo retrasos importantes y hoy día estamos recuperando tiempo, pero es posible que tengamos impactos de tiempo al tener que cambiar de modalidad de trabajo”, dijo.

¿Cuándo estará operativa la Línea 7?

“Nuestra meta oficial hoy día es diciembre de 2028, (...) pero es probable que tengamos impactos más allá de diciembre del 2028, y todo esto se está abordando en este arbitraje”, afirmó Patricio Rey, presidente de Metro a La Tercera.

Según el líder de Metro, la futura Línea 7 será parte de una red más amplia, que permitirá contar con mayores alternativas para distribuir los flujos de pasajeros y facilitar los trabajos de mantenimiento de las distintas líneas.

“No es algo que uno en el futuro, si es que efectivamente hay un tráfico mayor y podemos ir reactivando la ciudad, no la podamos acompañar. Sobre todo, con líneas que son más redundantes, en términos de poder, quizás, alternar entre la línea 1 o la 7, entre la 4, la 8 y la 9, de manera de poder proveerles sus tiempos de mantenimiento, para poder generar una dinámica que permita acompañar a la ciudad. Y eso, con una red más amplia, es algo que podemos estudiar, porque los activos que tenemos hoy día de las líneas 1, 4 y 5 están muy exigidos”, comentó.

Todo sobre Metro de Santiago

Las otras obras que avanzan en el Metro

Una de las iniciativas actualmente en ejecución es la instalación de puertas de andén en la Línea 1, proyecto que contempla una inversión de US$180 millones.

Debido a las dificultades que implica instalar esta infraestructura en una línea que no fue diseñada originalmente para ello, el cronograma ha sufrido retrasos. Hasta ahora, las puertas ya fueron instaladas en San Pablo y Neptuno, mientras los trabajos avanzan en Pajaritos. Luego continuarán en Ecuador y Las Rejas.

El proceso completo está proyectado para finalizar entre 2027 y 2028.

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