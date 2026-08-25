"La está utilizando": La advertencia de Mateucci a Ludmila por su cercanía con Kaoto en Volverías con tu ex? 2

25 ag. 2026 - 08:15 hrs.

Una nueva actividad en Volverías con tu ex? 2 puso a los participantes en el rol de entrevistados y entrevistadores, generando confesiones, cuestionamientos y más de una incomodidad en una noche que volvió a tener como protagonistas a Ludmila Ksenofontova y Carlos Kaoto Águila.

La pareja del momento dentro del encierro pasó por el podcast y su creciente cercanía quedó expuesta ante todos. Pero lo que comenzó como una conversación amena rápidamente tomó otro tono cuando Luis Mateucci decidió "llamar" para opinar sobre lo que estaba viendo.

Mateucci y sus sospechas

El argentino no se guardó nada y apuntó directamente contra las intenciones de Kaoto con Ludmila. "Kaoto cada vez que la abraza me mira, la señala y busca aprobación de los demás. Cuando estás interesado en conocer a alguien no necesitas la aprobación de nadie", dijo, dejando caer una acusación que instaló dudas sobre la autenticidad del vínculo.

Mateucci fue aún más lejos y planteó una teoría que generó reacciones inmediatas entre los presentes. "Está utilizando a Ludmila para llegar a la final", aseguró, aconsejándole además a la patinadora rusa que se cuidara de la situación.

Ludmila escuchó todo y respondió con una frase breve que dijo mucho sobre cómo recibió el comentario. "Me llama la atención por qué se preocupa tanto", dijo, dejando en el aire si las palabras de Luis la habían generado dudas o simplemente le parecían fuera de lugar.

Yasmin también habló de Kaoto y Ludmila

Pero Luis no fue el único que quiso opinar sobre la nueva dinámica entre Ludmila y Kaoto. Yasmín Valdés también les envió un mensaje desde afuera del podcast y lo que reveló sorprendió a todos los presentes.

La Yayita dejó entrever que la relación entre ambos ya tiene proyecciones que van más allá del encierro. "Ya se ha hablado de cosas que van a pasar afuera, ir a la playa, usar el auto grande que está ofreciendo…", reveló, antes de cortar el relato dejando la frase incompleta y la curiosidad de todos completamente desatada.

"No, no digo nada más. Pero han hablado cosas súper lindas y con proyección", cerró Yasmín, confirmando que entre Ludmila y Kaoto hay algo que claramente trasciende las dinámicas del reality y que ambos ya están pensando en lo que viene después.

El contraste entre la visión de Luis y la de Yasmín sobre la relación entre Ludmila y Kaoto dejó dos lecturas completamente distintas sobre la mesa. Mientras el argentino desconfía de las intenciones del Águila, la Yayita los ve con una complicidad genuina y con planes concretos para cuando salgan.

Lo que está claro es que Ludmila y Kaoto se han convertido en uno de los focos más seguidos de Volverías con tu ex? 2, y cada vez son más los que opinan sobre su vínculo, tanto dentro como fuera del encierro. La pregunta que queda flotando es si lo que están construyendo resistirá la presión de las cámaras y los comentarios de sus compañeros.

Volverías con tu ex? 2 estrena nuevos capítulos de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez.

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