Hombre muere tras recibir múltiples heridas con arma blanca en Recoleta: Investigan posible riña

25 ag. 2026 - 07:10 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre falleció durante la madrugada de este martes en la comuna de Recoleta, luego de ser encontrado con múltiples heridas cortopunzantes. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Dorsal y O'Higgins.

El fallecido sería residente de la comuna de Recoleta y, de manera preliminar, el ataque se habría producido en el contexto de una riña. Por ahora, personal policial indicó que se desconoce cuántas personas habrían participado en el hecho.

Fiscalía ECOH y la PDI investigan lo ocurrido

El teniente Joaquín Zúñiga, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Norte, explicó: "En el piso se encontraba tendida una persona con múltiples heridas cortopunzantes en su cuerpo; por tanto, se prestan primeros auxilios, se llama a personal SAMU, quienes constatan el fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones por arma blanca".

Respecto de la cantidad de heridas que presentaba la víctima, el oficial indicó que "va a ser materia de investigación y de análisis por parte de los equipos especializados".

El Ministerio Público encargó las diligencias a la Fiscalía ECOH, que dispuso el trabajo de personal especializado de la Brigada de Homicidios de la PDI. El lugar se mantiene aislado, mientras los testigos serán entrevistados por los equipos a cargo de esclarecer cómo ocurrieron los hechos.