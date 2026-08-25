Bono al Trabajo de la Mujer: Qué pasará con el beneficio y quiénes podrán seguir recibiéndolo

25 ag. 2026 - 08:00 hrs.

Durante años, el Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) ha sido un apoyo para trabajadoras que buscan complementar sus ingresos. Sin embargo, el beneficio enfrenta ahora un cambio: Sence informó que se cerraron las nuevas postulaciones y que será reemplazado por una nueva ayuda.

La modificación se produce tras la entrada en vigencia de la Ley del Subsidio Unificado de Empleo (SUE). De acuerdo con la información publicada por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), quienes esperaban solicitar por primera vez el BTM ya no podrán hacerlo.

¿Qué pasará con el Bono al Trabajo de la Mujer?

“Próximamente se informarán los detalles del nuevo beneficio”, señala Sence en su página web.

Por ahora, el llamado del organismo es a mantenerse atento a la información que publique en sus canales oficiales para conocer las próximas etapas.

¿Qué era el BTM?

El Bono al Trabajo de la Mujer es un beneficio en dinero destinado a mejorar los ingresos de mujeres trabajadoras de entre 25 y 59 años y 11 meses, tanto dependientes como independientes, que pertenecen al 40% de las familias más vulnerables de la población.

El beneficio contemplaba dos modalidades de pago: una anual y otra mensual. En el caso del pago mensual, correspondía a anticipos del beneficio anual y podía alcanzar hasta el 75% del total, mientras que a partir del cuarto año el porcentaje disminuía al 50%.

El monto se determinaba según las rentas brutas de la trabajadora. Para el pago mensual de 2026, Sence establecía tres tramos:

Hasta $304.386: entre $1 y $45.658.

Más de $304.386 y hasta $380.482: un monto cercano a $45.658.

Más de $380.482 y menos de $684.868: entre $45.658 y $1.

¿Qué ocurre con quienes ya habían postulado?

El cierre informado por Sence corresponde a nuevas postulaciones. Pero quienes ya realizaron el trámite pueden revisar el estado de su solicitud a través del Expediente Electrónico del Sistema BTM.

El beneficio tiene una duración de cuatro años consecutivos y se entrega una sola vez a cada beneficiaria.

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