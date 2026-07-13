Ignacio Román arremete contra Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta tras distanciamiento

13 jul. 2026 - 15:57 hrs.

Un inesperado comentario de Ignacio Román volvió a encender las redes sociales, luego de que el cocinero dejara entrever un quiebre con sus excompañeros de trabajo Francisco Saavedra y Jorge Zabaleta.

Todo comenzó cuando una usuaria de TikTok le preguntó si seguía siendo amigo del animador y del actor.

Esto, ya que los tres protagonizaron comerciales para un reconocido supermercado durante años. Sin embargo, de un día para otro Román dejó de participar, mientras que Saavedra y Zabaleta continuaron.

"Me miraban como poca cosa"

Lejos de evitar el tema, Román respondió de manera categórica: "Nunca fuimos amigos, me miraban como poca cosa", escribió el ex MasterChef, desatando una ola de reacciones entre sus seguidores.

La polémica no terminó ahí. Román también marcó con un "me gusta" un comentario de una usuaria que decía: "Nunca me han dado buenas vibras ni Zabaleta ni Pancho Saavedra, seguro te irá muchísimo mejor”.

Otro usuario le consultó por qué ya no aparecía en la publicidad del supermercado y sus excompañeros sí. "No, porque era muy flaite. No era como ellos. Me despidieron por correo, por ordinario, supuestamente", respondió Román.

¿Existe quiebre en la amistad entre Román, Saavedra y Zabaleta?

No es la primera vez que surgen rumores sobre un distanciamiento entre los tres. Mientras Saavedra y Zabaleta continúan trabajando juntos, las dudas sobre el vínculo con Román han reaparecido varias veces.

En 2022, Francisco Saavedra respondió molesto a las versiones sobre una supuesta mala relación con el cocinero. "Lejos el cahuín más flaite y sin fundamentos (...) es cahuín de conventillo", escribió en ese entonces.

En esa oportunidad, el propio Román salió a respaldar al animador y comentó: "Tranquilo, amigo. Ellos no saben la relación que uno lleva y tiene, la amistad que hemos forjado. Ya está, abrazos y bendiciones".

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