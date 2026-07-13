El presente de Lupe Fernández a casi 20 años del fin de Mekano: Así luce la exintegrante del icónico programa

13 jul. 2026 - 16:52 hrs.

La televisión de principios de la década de 2000 en Chile estuvo marcada por el fenómeno de "Mekano". El programa juvenil de Mega, conducido en su época dorada por José Miguel Viñuela, no solo lideraba el rating de las tardes, sino que también se convirtió en una verdadera fábrica de figuras públicas.

Mientras algunos de sus integrantes decidieron perpetuarse en la pantalla chica o en el mundo de la farándula, otros optaron por dar un paso al costado y reconstruir sus vidas lejos de los focos.

Este es el caso de Guadalupe "Lupe" Fernández, la bailarina y modelo argentina que se ganó el cariño del público chileno y que hoy vive un presente completamente diferente.

Está radicada en Chile

Tras el fin de las emisiones del icónico espacio juvenil en junio de 2007, Lupe decidió radicarse definitivamente en Chile, pero tomó una ruta profesional alejada del espectáculo.

Hoy ha consolidado una exitosa carrera en el mundo de la moda y la estética, convirtiendo su antigua exposición en un perfil mucho más reservado y enfocado en el emprendimiento.

Lupe Fernández en Mekano

Una experta de la moda circular y el estilo

Actualmente, Guadalupe se desempeña con éxito como asesora de imagen, productora de vestuario y personal shopper. Su día a día laboral consiste en guiar y acompañar de manera personalizada a quienes buscan renovar su estilo, seleccionar las prendas adecuadas para su cuerpo y potenciar su imagen personal.

Pero su pasión por los textiles va más allá de las asesorías tradicionales. Lupe decidió sumarse activamente a la tendencia de la sustentabilidad a través de su propio proyecto llamado "Abra Makabra".

Este emprendimiento está enfocado en la customización de prendas y la moda circular, una corriente que busca reducir el impacto ambiental de la industria textil, interviniendo creativamente ropa usada y reutilizando materiales para alargar su vida.

A pesar de su bajo perfil en los medios de comunicación tradicionales, la argentina mantiene una comunidad fiel en el mundo digital. En su cuenta oficial de Instagram ya supera los 32 mil seguidores, espacio donde comparte sus trabajos de producción, tips de vestuario y pasajes de su vida cotidiana.

Así luce hoy Lupe Fernández

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