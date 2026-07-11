"Kisscam" en concienrto de Coldplay: Así cambió la vida de la mujer que fue captada abrazando a su jefe

11 jul. 2026 - 14:11 hrs.

Ha pasado un año desde que un concierto de Coldplay terminó cambiando por completo la vida de Kristin Cabot. La exdirectiva de Recursos Humanos se hizo conocida en todo el mundo luego de ser captada por la tradicional "kisscam" abrazando a quien era su jefe, Andy Byron, durante un espectáculo de la banda en Boston.

Lo que comenzó como una escena de apenas 16 segundos se viralizó rápidamente en redes sociales y terminó desencadenando un escándalo que afectó tanto su vida personal como profesional.

Hoy, un año después, Cabot sigue sin encontrar trabajo y ha debido utilizar los ahorros que tenía destinados para su jubilación y la educación universitaria de sus hijos para afrontar sus gastos.

El video que dio la vuelta al mundo

El episodio ocurrió el 7 de julio de 2025, cuando la cámara del recinto enfocó a Kristin Cabot y Andy Byron abrazados entre el público. Al verse en las pantallas gigantes, ambos intentaron ocultarse, una reacción que llamó la atención de miles de asistentes y, posteriormente, de millones de usuarios en internet.

La situación tomó aún más repercusión cuando el vocalista de la banda, Chris Martin, realizó una broma desde el escenario sobre la pareja. Poco después se conoció la identidad de ambos y que los dos estaban casados, lo que provocó una fuerte ola de críticas y acoso en redes sociales.

Como consecuencia del escándalo, tanto Cabot como Byron dejaron la empresa tecnológica Astronomer.

Busca rehacer su vida

Aunque posteriormente Kristin Cabot explicó que ya estaba separada de su expareja al momento del concierto, el daño a su imagen ya estaba hecho. Según diversos reportes, la mujer de 53 años enfrentó meses de aislamiento y recibió apoyo psicológico para sobrellevar la exposición pública.

Durante los últimos meses ha intentado retomar su vida con normalidad. Incluso participó en una entrevista para un podcast de Oprah Winfrey y recientemente asistió a un concierto del cantante Jack Johnson.

En el ámbito laboral, la exejecutiva se encuentra postulando a dos cargos ejecutivos de alto nivel, con la esperanza de volver al mundo corporativo y dejar atrás el episodio que marcó un antes y un después en su carrera.