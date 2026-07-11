Exministro Enrique Krauss es velado en el exCongreso Nacional: Figuras políticas llegan a despedirlo

11 jul. 2026 - 11:48 hrs.

¿Qué pasó?

Durante esta jornada se realiza el velatorio del exministro del Interior, Enrique Krauss, quien falleció a los 89 años y cuya trayectoria estuvo marcada por su rol clave durante el primer gobierno tras el retorno a la democracia.

El velorio se realiza en uno de los salones del exCongreso Nacional, donde desde las 09:00 horas comenzaron a llegar familiares, autoridades y distintas figuras del mundo político para despedir al histórico militante de la Democracia Cristiana.

Según informó la periodista de Meganoticias, Javiera Lagos, la ceremonia se extenderá durante este sábado y parte de la mañana del domingo, mientras que sus funerales están programados para las 16:00 horas.

Krauss tuvo un papel fundamental como ministro del Interior durante el gobierno del expresidente Patricio Aylwin, un periodo marcado por la transición democrática y por la necesidad de mantener los equilibrios políticos tras el fin de la dictadura.

Uno de los episodios más recordados de su gestión fue el denominado “Boinazo” o “Ejercicio de Enlace”, ocurrido en 1993, cuando militares realizaron una manifestación de presión en medio de investigaciones relacionadas con la familia del entonces comandante en jefe del Ejército, Augusto Pinochet.

En ese contexto, Krauss asumió un rol de mediador para contener la crisis institucional, en un escenario donde aún existían senadores designados, senadores vitalicios, y Pinochet continuaba al mando del Ejército.

Además de su paso por el Ministerio del Interior, Enrique Krauss fue diputado en dos periodos: primero por la Región de La Araucanía antes del golpe de Estado de 1973 y posteriormente por la Región Metropolitana entre 1998 y 2002.

Su figura fue destacada por distintos sectores políticos, quienes han valorado su trayectoria y su participación en uno de los momentos más complejos de la historia reciente del país.