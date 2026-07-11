"Creo que con la Kika (Silva) se sentía muy cómoda": María Gracia Omegna habla de la cercana relación que forjó con su hija

11 jul. 2026 - 12:39 hrs.

La actriz María Gracia Omegna se sinceró sobre la relación que su hija Anka llegó a construir con Kika Silva, quien fue pareja de Gonzalo Valenzuela hasta comienzos de 2026.

Durante su participación en Sin Editar, programa conducido por Pamela Díaz, la intérprete reaccionó a una anécdota que la animadora vivió cuando entrevistó a Kika Silva y en la grabación también estuvo presente la pequeña Anka.

La "Fiera" recordó entre risas que la niña insistía en permanecer junto a la modelo durante toda la conversación. "Tuve que echarla del sillón… es más puntuda…", comentó, sorprendiendo a Omegna.

"Con la Kika se sentía muy cómoda"

Pamela Díaz explicó que intentó varias veces que Anka dejara el asiento para continuar con la entrevista, pero la respuesta de la menor fue categórica: "No, porque a mí me gustaría que me entrevistes también".

Ante esa historia, María Gracia Omegna explicó que el comportamiento de su hija tenía una razón. "Sí. No la tiene siempre igual, en algunos lugares. Yo creo que con la Kika se sentía muy cómoda", afirmó, dando cuenta de la cercana relación que ambas desarrollaron.

Kika Silva comenzó a compartir con Anka y los demás hijos de Gonzalo Valenzuela durante su relación con el actor, con quien contrajo matrimonio en 2024.

No obstante, a comienzos de 2026 ambos anunciaron el fin de su relación, señalando que tomaron la decisión debido a diferencias en sus proyectos de vida.

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