Todo era coordinado desde Santiago 1: Formalizan a 38 imputados vinculados a una facción del Tren de Aragua en Temuco

11 jul. 2026 - 12:52 hrs.

¿Qué pasó?

Durante esta jornada continúa la audiencia de formalización de 38 imputados investigados por su presunta participación en una facción del Tren de Aragua que operaba en la Región de La Araucanía. El grupo enfrenta cargos por asociación ilícita, tráfico de drogas y lavado de activos.

La investigación permitió establecer que la organización mantenía una estructura jerarquizada y que gran parte de sus operaciones eran coordinadas desde el interior de la cárcel Santiago 1, donde uno de ellos dirigía, vía telefónica, el funcionamiento de la red criminal.

En un operativo realizado esta semana, fueron detenidas 35 personas, de las cuales 29 son de nacionalidad venezolana y seis chilenas, tras allanamientos efectuados en Temuco y Santiago. Posteriormente, el número de imputados aumentó a 38.

Según la Fiscalía y la Policía de Investigaciones, la banda comercializaba drogas bajo la modalidad de delivery, coordinando entregas en domicilios o puntos previamente acordados con los compradores.

El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, explicó que la organización estaba dividida en distintos niveles. "Más que personas que se dedican a vender sustancias psicotrópicas, se trata de una verdadera organización criminal que tiene diferentes estructuras y liderazgos", afirmó.

El persecutor detalló que existían cabecillas radicados en la región, un segundo grupo encargado de trasladar la droga desde la Región Metropolitana hasta Temuco y un tercer nivel conformado por los vendedores.

"Estas personas, además, deben pagar una franquicia para poder realizar esta actividad, lo que denominan fichas, e incluso se genera un mercado de préstamos de dinero para poder realizar esta actividad ilegal", agregó.

La droga ingresaba al país por el norte, era recibida en Santiago y posteriormente trasladada hasta Temuco para su distribución. Durante la tarde de este sábado se espera que el tribunal resuelva las medidas cautelares que deberán cumplir los imputados mientras continúa la investigación.

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