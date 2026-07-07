Golpe al crimen organizado: Al menos 35 detenidos en megaoperativo para desarticular facción del Tren de Aragua

07 jul. 2026 - 11:05 hrs.

¿Qué pasó?

Un megaoperativo enfocado en desarticular una peligrosa facción del Tren de Aragua terminó con la captura de al menos 35 personas (6 chilenos y 29 venezolanos) en distintos puntos del territorio nacional, entre ellos, la Región Metropolitana. Las diligencias estuvieron encabezadas por alrededor de 250 policías.

La ofensiva legal y policial se desplegó de manera paralela y sorpresiva en varias regiones del país, con el fin de neutralizar los diferentes núcleos en los que operaban los integrantes de esta peligrosa célula delictiva.

Los detalles del operativo

El megaoperativo comenzó a desarrollarse en horas de la madrugada de este martes. En total, se irrumpieron 50 domicilios, una decena de ellos en la Región Metropolitana y más de 30 en La Araucanía, además de uno en Los Lagos y uno en el Maule.

Si bien el procedimiento continúa en desarrollo, hasta ahora se incautaron más de 500 gramos de clorhidrato de cocaína y poco más de 2 kilos de cannabis sativa.

Además, se interceptó una pistola de fogueo, más de 10 millones de pesos en efectivo, 3 automóviles y una camioneta, junto con equipos telefónicos.

Balance de detenidos

Según un balance preliminar, la intervención dejó al menos a 35 personas detenidas. Todas ellas estarían presuntamente vinculadas y con diferentes niveles de participación dentro de esta estructura ilícita.



De acuerdo con los datos recopilados, la organización delictiva ejercía una fuerte influencia territorial y mantenía el control estratégico de diversas actividades ilícitas ligadas directamente al tráfico y a la venta de drogas.

Por tratarse de una investigación penal en curso, todas las identidades y los cargos específicos imputados a los detenidos están bajo resguardo. Conforme a las leyes vigentes y las garantías constitucionales, se mantendrá la debida reserva mientras se realizan los respectivos procesos judiciales.

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