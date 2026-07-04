Caso "Piratas de Aragua": Fiscalía formalizará a Dayonis Orozco por vínculos con peligrosa organización criminal

04 jul. 2026 - 11:01 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado se llevará a cabo uno de los procesos judiciales más esperados. La Fiscalía Metropolitana Sur fijó la audiencia de formalización de la investigación en contra de Dayonis Orozco.

El individuo es imputado por su presunta participación en la peligrosa agrupación delictiva conocida como los "Piratas de Aragua", una de las células operativas más agresivas ligadas a la megabanda transnacional "Tren de Aragua" en territorio nacional.

La audiencia está programada para hoy a las 11:00 en el Centro de Justicia de Santiago, bajo estrictas medidas de seguridad debido a la alta peligrosidad que las autoridades atribuyen al sujeto.

Un llamado a la precisión: Cargos por asociación criminal

Desde el Ministerio Público se hizo especial hincapié en delimitar el marco legal de esta audiencia específica. Se reiteró de manera tajante que la imputación de cargos en este bloque corresponde de forma exclusiva a su participación e integración en la asociación criminal "Piratas de Aragua".

Las autoridades aclararon que esta instancia no corresponde a una formalización por el delito de secuestro con homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda, para evitar confusiones.

El contexto de su retorno y el nexo con el caso Ronald Ojeda

La comparecencia de Orozco ante los tribunales se produce tras un largo y complejo proceso de extradición desde Colombia, país donde permanecía bajo custodia tras haber huido de las fronteras chilenas por pasos no habilitados.

Su llegada a Chile generó de inmediato un alto impacto político y medial, debido a que el imputado está profundamente vinculado a las investigaciones de los crímenes de mayor conmoción pública ocurridos en el último tiempo.

Entre estos casos destaca el del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, refugiado político en Chile, quien fue secuestrado desde su departamento en la comuna de Independencia y posteriormente asesinado a principios de 2024.

La investigación liderada por la Fiscalía estableció de forma preliminar que células del Tren de Aragua —como la facción de "Los Piratas"— prestaron la cobertura logística y operativa para llevar a cabo el crimen organizado transnacional.

Aunque el caso de Ronald Ojeda es un pilar central en el historial que arrastra el imputado a su regreso, la justicia avanzará de manera parcelada.

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