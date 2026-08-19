Nuevo sistema frontal traería intensas lluvias a la zona centro y sur: ¿Cuándo volverían las precipitaciones?

19 ag. 2026 - 08:58 hrs.

¿Qué pasó?

El episodio de precipitaciones que durante los últimos días afectó al norte del país comienza a quedar atrás, aunque las rachas de viento todavía continuarán durante las próximas horas en algunos sectores.

Así lo explicó el meteorólogo de Mega, Alejandro Sepúlveda, quien adelantó que, mientras el norte comienza a dejar atrás la emergencia, el panorama cambiará durante los próximos días y Santiago tendrá jornadas más cálidas.

Pero la pausa será breve. El especialista llamó a prepararse para la próxima semana, cuando se espera el regreso de un patrón de precipitaciones más intenso en la zona centro y sur del país, asociado al ingreso de un río atmosférico.

Se termina el episodio de lluvias en el norte

Según explicó Sepúlveda, las precipitaciones que afectaron al norte del país llegan a su etapa final. Si bien todavía pueden registrarse algunas rachas de viento, la lluvia y el episodio meteorológico más intenso comienzan a retirarse de la zona.

La emergencia dejó especialmente complicadas a comunas como Tocopilla, donde la activación de quebradas provocó importantes daños y arrastre de material.

El escenario ahora comienza a cambiar y las condiciones meteorológicas darán paso a días más estables en distintas zonas del país.

Santiago tendrá días de calor antes de las nuevas lluvias

En la Región Metropolitana, en tanto, se espera un aumento de las temperaturas durante los próximos días.

Santiago tendrá jornadas más cálidas antes de que el panorama vuelva a cambiar durante la próxima semana. La pausa, por lo tanto, será temporal, ya que los modelos comienzan a mostrar nuevamente condiciones favorables para el ingreso de sistemas frontales hacia la zona central: "Preparémonos" para un patrón de lluvias más intenso, señaló.

El llamado de Sepúlveda apunta especialmente a la próxima semana. De acuerdo con su pronóstico, desde el lunes comenzaría a instalarse nuevamente un patrón de lluvias que afectaría principalmente a la zona centro y sur.

Uno de los elementos que podría potenciar este escenario es la presencia de un río atmosférico de al menos categoría 3, fenómeno que transporta grandes cantidades de vapor de agua y puede reforzar las precipitaciones cuando interactúa con sistemas frontales. Eventos similares han sido descritos previamente por Sepúlveda como capaces de aumentar significativamente la intensidad y duración de las lluvias.

Las precipitaciones podrían avanzar incluso hacia Coquimbo

El escenario proyectado no se limitaría exclusivamente al sur y la zona central. Según adelantó Sepúlveda, este nuevo patrón podría avanzar hacia sectores más al norte y eventualmente alcanzar zonas de la Región de Coquimbo.

La Región Metropolitana también estaría dentro del área que podría recibir precipitaciones, por lo que Santiago volvería a quedar bajo la influencia de este nuevo episodio meteorológico.

Por ahora, se trata de un pronóstico que deberá seguir actualizándose durante los próximos días, especialmente considerando que la trayectoria e intensidad de los sistemas frontales pueden variar a medida que se acercan al territorio nacional.