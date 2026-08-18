Alejandro Sepúlveda y el complejo escenario en Tocopilla: "Ha llovido la misma cantidad que para el aluvión de 2015"

18 ag. 2026 - 14:55 hrs.

¿Qué pasó?

El sistema frontal que afecta al norte del país ya deja estragos en las regiones de Tarapacá y Antofagasta. La situación más crítica se vive en la comuna de Tocopilla, donde un violento aluvión provocado por la activación de quebradas colapsó las calles céntricas y las vías de evacuación, generando emergencia inmediata y riesgo para la población.

En esa línea, el periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, analizó las variables geográficas y climáticas que desataron la emergencia en la zona norte, remarcando que el volumen de agua caída alcanzó registros críticos en pocas horas.

"Ha llovido en este momento la misma cantidad de agua que cayó para el aluvión de 2015 en Tocopilla", advirtió Sepúlveda, destacando que la persistencia de los chubascos previos terminó por saturar las piscinas de mitigación construidas en las cuencas del sector.

Suelos erosionados y el riesgo de tormentas eléctricas

Según explicó el especialista, la geografía de Tocopilla facilita el desplazamiento acelerado de barro y piedras cuando se registran pulsos concentrados de lluvia. A diferencia del evento registrado hace una década, en esta oportunidad el terreno venía recibiendo humedad de forma continua, lo que aceleró la erosión y el arrastre hacia el plano de la ciudad.

Asimismo, Sepúlveda alertó que las condiciones meteorológicas desfavorables se mantendrán durante la tarde en la franja costera de la región de Antofagasta, extendiendo la preocupación a comunas vecinas.

"Se pondrán a prueba todos los preparativos. Está la probabilidad de tormentas eléctricas en las próximas horas, lo que puede dejar chubascos intensos en sectores puntuales, granizos y descargas eléctricas", concluyó.