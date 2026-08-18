Declaran Alerta Roja para las comunas de Antofagasta, Taltal, Mejillones y Tocopilla por evento meteorológico

18 ag. 2026 - 13:25 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) declaró Alerta Roja por evento meteorológico para las comunas de Antofagasta, Taltal, Mejillones y Tocopilla, luego de la intensificación de las precipitaciones.

Bajo ese contexto, la activación de quebradas llevó a las autoridades a solicitar la evacuación de los sectores Pacífico Norte, Tres Marías, Cinco de Octubre, 18 de Septiembre, Almirante Riveros, O'Higgins y Huella Tres Puntas, en Tocopilla.

Evacuaciones en Tocopilla

La medida, adoptada este martes 18 de agosto, cancela la Alerta Amarilla que se encontraba vigente y se mantendrá hasta que las condiciones así lo ameriten. El escenario es especialmente complejo en Tocopilla, donde ya se han registrado aluviones y las autoridades han ordenado evacuar distintos sectores de la comuna.

De acuerdo con SENAPRED, SERNAGEOMIN mantiene una evaluación de posibilidad muy alta de ocurrencia de aluviones y derrumbes en el litoral de Tocopilla y Taltal y en la cordillera de la costa. Por ello, con la Alerta Roja se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para enfrentar la emergencia.

Senapred solicita evacuar sector Huella Tres Puntas

La emergencia sumó un nuevo punto crítico durante esta jornada. Senapred solicitó evacuar el sector Huella Tres Puntas, en la comuna de Tocopilla, debido a la activación de quebradas, elevando a siete los sectores afectados por la emergencia en la Región de Antofagasta.

El organismo llamó a la población a mantener la calma y seguir las instrucciones de las autoridades y equipos desplegados en terreno. Además, recordó que, al momento de evacuar, las personas deben considerar a sus mascotas y sus necesidades.